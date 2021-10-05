Найдут всех: ГФС придумала, как ловить за руку уклонистов от налогов

В Государственной фискальной службе заканчивают разработку своих предложений по закону, который позволит следить за теневыми доходами украинцев

Заявление главы парламентского Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева о разработке нового законопроекта о введении «непрямого контроля» над доходами украинцев вызвало немалый резонанс. Суть в том, что законопроект должен позволить налоговикам использовать непрямые фискальные методы и выискивать украинцев, уклоняющихся от налогов, за что нарушителям пришлось бы платить до 20% нового налога.

Хотя позднее сам Гетманцев пытался доказать, что «его не так поняли», в Министерстве финансов Украины подтвердили — разработка подобного законопроекта действительно ведется.

И вот на минувшей неделе Главное управление ГФС в Харьковской области отчиталось об изобличении гражданина, который умудрился купить земельных участков и автомобилей на сумму свыше 20 миллионов гривен, хотя его официальные доходы были в несколько раз меньше. Купленное имущество на сумму в 26 миллионов гривен арестовали, а самому мужчине грозит 12 лет тюрьмы.

Как пояснили в ответе на запрос «Телеграфа» в Государственной налоговой службе, обстоятельства того, как удалось выйти на задержанного, являются частью материалов криминального производства и не подлежат разглашению. Но, судя по всему, во время подачи декларации в доходах и расходах мужчины нашли несоответствие.

О том, может ли ГФС применять подобные меры по отношению к лицам, не обязанным подавать заявления, но имеющим различные необлагаемые налогом доходы (например, заробитчанам, чьи переводы в Украину в целом превышают 10 миллиардов долларов ежегодно), в ведомстве предпочли умолчать.

Как будет работать алгоритм

Вместе с тем, как сообщили в ГФС, ведомство подготовило и в ближайшее время направит в Минфин свои предложения по непрямому контролю над доходами украинцев.

Будущий законопроект должен будет предложить алгоритм действий ГФС по поиску уклоняющихся от уплаты налогов украинцев:

введение метода контроля за расходами физического лица на основе сравнении имеющейся налоговой информации о размере налогов и расходов физлица;

в конце отчетного налогового года проводится сопоставление информации по каждому налогоплательщику;

в случае, если по результатам такого сопоставления расходы окажутся равны или превысят предельную границу (для каждого она своя, — ред.), будет проводиться анализ источников получения доходов для «лишней» суммы расходов;

если информацию об источнике доходов получить не удастся, ГФС или другой контролирующий орган сможет начать в отношении физлица специальную проверку.

Если подозреваемому в уклонении не удастся доказать, что источник его доходов легальный, ему придется заплатить из разницы между доходами и расходами 19,5% налога на доходы физлиц и военного сбора.

Так, если расходы выявлены на уровне 300 тысяч гривен, а официальные доходы составляют 200 тысяч, отдать придется 19,5% от 100 тысяч — то есть 19 500 гривен.

Ужесточение налогового контроля может стать продолжением фискального давления на бизнес и граждан, который начал законопроект №5600, прошедший первое чтение и грозящий ростом цен на жилье, пиво, и налогообложение огородов украинцев.