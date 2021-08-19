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Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан

Автор
Н. Синицин
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Автор
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Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан Новость обновлена 19 августа 2021, 17:23
Доходы и расходы украинцев посчитают

Правительству поручено создать алгоритм, отслеживающий доходы и расходы украинцев, кого поймают – заставят заплатить НДФЛ и военный сбор.

Недавнее заявление главы парламентского Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева о введении «непрямого контроля» над доходами украинцев, вызвало немалый резонанс.

«Телеграф» направил запрос в Министерство финансов Украины с просьбой разъяснить, как именно и когда планируется вводить в действие этот непрямой контроль.

Из полученного ответа следует, что предложение ввести подобный контроль прописано в законе Украины №1539 о внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины и касалось «стимулирования детенизации доходов украинцев и росту их налоговой культуры».

Согласно данному документу, Кабинету Министров Украины в течение 9 месяцев с момента вступления в силу Закона №1539, поручено разработать законопроект касательно роста контроля за полнотой налогообложения доходов физических лиц. Поскольку закон вступил в силу 21 июля, «контрольный срок» для правительства наступит не позднее апреля 2022 года.

Сам будущий законопроект должен быть разработан Министерством финансов и Государственной налоговой службой Украины.

Как говорится в ответе Минфина, в будущий законопроект предполагается включить норму, согласно которой контролирующие органы будут проводить сопоставление реального образа жизни физлица с имеющейся информацией о его доходах и сумме выплаченных с них налогов.

Следствием введения этой нормы, как подчеркнули в Минфине, будет расширение налогооблагаемой базы плательщиков налога на доходы физлиц и военного сбора, с ростом поступлений от них в госбюджет. Можно предположить, что если физлицо поймают на превышении его расходов над доходами, ему предложат заплатить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора с суммы превышения расходов над официальными доходами.

Если предположим, вы потратили 300 000 гривен, а официально отчитались о доходе в 200 000 гривен, в госбюджет предложат заплатить 19,5% от суммы превышения или 19 500 гривен.

Ответ Министерства финансов
Ответ Министерства финансов
Ответ Министерства финансов
Ответ Министерства финансов

Впрочем, как именно будет существовать эта норма и каким будет алгоритм сопоставления образа жизни украинцев с их доходами, в ответе Минфина так и не говорится.

Возможно контролирующие органы просто будут более пристально изучать налоговые декларации, пытаясь найти в них несоответствия, правда это сравнительно легко обойти просто не включив свои расходы в декларацию.

Другой вероятный способ – полноценное финансовое расследование, которое будут проводить сотрудники контролирующих органов в отношении потенциальных уклонистов от налогов.

Как сообщал "Телеграф", ранее был принят закон 5600, который повысит ряд налогов и приведет к подорожанию ряда товаров, в том числе недвижимости.

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