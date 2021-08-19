Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян

Уряду доручено створити алгоритм, який відстежутиме доходи і витрати українців, кого зловлять — змусять заплатити ПДФО і військовий збір.

Нещодавня заява голови парламентського Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данила Гетьманцева про введення «непрямого контролю» за доходами українців викликала чималий резонанс.

«Телеграф» направив запит до Міністерства фінансів України з проханням роз’яснити, як саме і коли планується вводити в дію цей непрямий контроль.

З отриманої відповіді випливає, що пропозиція ввести подібний контроль прописана в законі України №1539 про внесення змін до Податкового Кодексу України та стосувалася «стимулювання детінізації доходів українців і зростання їх податкової культури».

Згідно з цим документом, Кабінету Міністрів України протягом 9 місяців з моменту вступу в силу Закону №1539, доручено розробити законопроєкт щодо зростання контролю за повнотою оподаткування доходів фізичних осіб. Оскільки закон вступив в силу 21 липня, «контрольний термін» для уряду наступить не пізніше квітня 2022 року.

Сам майбутній законопроєкт повинен бути розроблений Міністерством фінансів і Державною податковою службою України.

Як йдеться у відповіді Мінфіну, в майбутній законопроєкт передбачається включити норму, згідно з якою контролюючі органи будуть проводити зіставлення реального способу життя фізособи з наявною інформацією про його доходи і сумою виплачених з них податків.

Наслідком введення цієї норми, як підкреслили в Мінфіні, буде розширення бази оподаткування платників податку на доходи фізосіб і військового збору, з ростом надходжень від них до держбюджету. Можна припустити, що якщо фізособа зловлять на перевищенні його витрат над доходами, йому запропонують заплатити 18% ПДФО і 1,5% військового збору з суми перевищення витрат над офіційними доходами.

Якщо припустимо, ви витратили ніж 300 000 гривень, а офіційно відзвітували про дохід в 200 000 гривень, до держбюджету запропонують заплатити 19,5% від суми перевищення або 19 500 гривень.

Мінфін відповідь

Втім, як саме буде існувати ця норма і яким буде алгоритм зіставлення способу життя українців з їх доходами, у відповіді Мінфіну так і не йдеться.

Можливо контролюючі органи просто будуть більш пильно вивчати податкові декларації, намагаючись знайти в них невідповідності, правда це порівняно легко обійти просто не включивши свої витрати в декларацію.

Інший ймовірний спосіб — повноцінне фінансове розслідування, яке проводитимуть співробітники контролюючих органів щодо потенційних ухильників від податків.

Як відомо, раніше в Україні прийняли закон 5600, який суттєво підвищує ряд податків і призведе до здорожчання ряду товарів, в тому числі нерухомості.