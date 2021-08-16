Меньше кормить и больше доить: правительство идет в наступление на сбережения украинцев

На днях глава парламентского Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев посетовал на непрофессионализм украинских журналистов. Мол, пишут всякую ерунду о "новом налоге", а на самом деле речь идет лишь об инициативе Кабмина, предусматривающей реализацию непрямого контроля за доходами и расходами.

По этому поводу можно лишь перефразировать известную поговорку о разговорах про халву, от которых во рту слаще не становится, и сказать: как ни называй правительственную налоговую инициативу, денег в карманах украинцев больше точно не станет.

По аргентинскому примеру

Как рассказал Даниил Гетманцев, КМУ готовится внести в парламент законопроект о так называемых "косвенных методах налогового контроля", которые означают, что налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива.

"И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, он будет вынужден доплатить налог с расходов, которые не может объяснить", - пояснил Гетманцев идею нового "покращення".

Видимо, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в правильности выбранного направления, Гетманцев привел в пример Аргентину, которой, по его словам, удалось вывести из тени 117 млрд долларов. Однако ссылка на аргентинский опыт вызвала у экспертов неподдельное удивление. По мнению экономистов, пример для подражания был выбран крайне неудачно.

"В Аргентине только с 1995 по 2004 год состоялось 7 налоговых амнистий, и ни одна из них не была успешной, - напомнил "матчасть" в комментарии под постом Гетманцева сооснователь Украинского института будущего Анатолий Амелин. - Причины частично заключаются в отсутствии четких правил и гарантий со стороны государства - все как в Украине. Каждая из амнистий предусматривала, как правило, снижение штрафов и пени, но не основной налоговой ставки на возвращены активы. И только проведенная в 2017 году амнистия капиталов обеспечила возвращение в экономику активов стоимостью $116 млрд (около 20% всех оцениваемых иностранных средств аргентинцев) и поступления $9,5 млрд в качестве налогов. Предпринимателям и физическим лицам предложили оплатить разовый штраф в размере 0 до 15% от стоимости активов".

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и вовсе утверждает, что в налоговой амнистии ни в Аргентине, ни в Украине нет никакой логики, а амнистированные 117 миллиардов – очень условная цифра и, скорее, миф, чем правда.

По словам Охрименко, налоговые амнистии применялись в разных странах, и степень успешности тоже была разной. В Германии это сработало хорошо, в Испании и Италии – плохо. Но, говорит эксперт, это мировая практика: если Украина хочет в Европу, ей придется на это пойти.

В ожидании фиаско

Экономисты не спорят: налоги платить надо. Но если посмотреть на опыт других стран, что, кстати, так любит делать Украина, то можно увидеть: успешные амнистии проходили там, где начали с налоговой реформы и устранения первопричин теневой экономики.

"Теневая экономика - это всегда отклик на правила, которые создает государство, - отметил в беседе с "Телеграфом" аналитик Даниил Монин. - Если прибыльность бизнеса недостаточна "в белую", он либо закроется, либо попробует существовать в тени. Аналогично влияют разного рода ограничения государства, которые проще не соблюдать в тени, чем соблюдать, работая официально. И это не говоря о том, что у нас само государство с силовиками получают свою ренту с теневой экономики".

Что касается текущих направлений работы Минфина и Налогового комитета, то очевидно: их путь – это "закручивание гаек" по всем фронтам, продолжает Монин. Эксперт уверен, что так победить "тень" не получится, и власти ждет фиаско.

"Данный процесс инициирован принятием Закона о нулевом декларировании, где в переходных положениях прописали необходимость разработки Закона об ужесточении контроля за доходами физических лиц, - напоминает Даниил Монин. – Забавно, что сами депутаты получают доплаты кешем. Посмотрим, как они будут ловить сами себя. Но если серьезно, пока нет точного понимания, как это будет работать. Единственное, что можно сказать – нас ждет ужесточение правил, что будет еще больше тормозить экономику, поскольку решать первопричину теневой экономики власть не хочет. А не получается решать - надо возглавить!".

Экономист Всеволод Степанюк и вовсе уверен: все попытки власти тотально контролировать граждан незаконны и противоречат статьям Конституции. Например, право банка заблокировать счет без решения суда, противоречит конституционным гарантиям неприкосновенности частной собственности, а правила финмониторинга противоречат презумпции невиновности.

"На мой взгляд, цель власти - не столько собрать больше налогов, поскольку в нищем государстве это невозможно, сколько создать в стране "цифровой концлагерь", где каждое действие и перемещение человека контролируются государством. К сожалению, люди этому не сопротивляются, не осознавая реальную опасность", - считает Степанюк.

Надо менять систему

Экономисты говорят, что одной из проблем сложившейся ситуации является недостаточная информационная работа с населением, которое и так не особо доверяет правительству. Отсюда и негатив – от неприятия до паники. Возможно, если бы украинцы поверили, что честная уплата налогов будет способствовать повышению качества жизни, отношение к налоговой амнистии было бы другим.

Пока же отечественные налогоплательщики видят в инициативе Кабмина сюжет из известной шутки: чтобы корова давала больше молока, ее надо меньше кормить и больше доить. Но куда уже больше? Мы и так платим налоги с каждой покупки, у нас обложена налогом даже минимальная зарплата, необлагаемый минимум в стране – 17 грн (!) и при этом нас периодически обещают оставить без пенсий.

То есть украинское правительство идет еще дальше: "корову" уже не собираются не только кормить, но и поить, зато при этом доить будут, видимо, даже после смерти.

"В Украине наблюдается полная неразбериха в налоговой сфере, - отметил в комментарии "Телеграфу" руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян. – И в Европе, и в США налоговая полностью контролирует ситуацию, вследствие чего рядовому гражданину даже в голову не придет годами скрываться от взора регулятора. Совершить там крупную покупку наличными совершенно невозможно - о любой мало-мальски серьезной сумме приходится отчитываться. В Украине же это является нормой и создает благоприятные условиях для неплательщиков налогов".

По мнению эксперта, если рассуждать в теории, то инициатива выглядит адекватно: ввод косвенного налогообложения станет достаточным стимулом для людей пройти через амнистию. Вопрос в том, насколько эффективно будут работать проверяющие.

"По сути сейчас добропорядочные граждане платят налоги не только за себя, но и за тех, кто скрываются от уплаты, - рассуждает Сароян. - Бюджет недополучает средства, отсюда и берется постоянное желание государства усилить фискальное давление. Надо учитывать и тот факт, что большинство украинцев, получающих зарплаты в конвертах, попросту не имеют особого выбора, так как работодатели попросту не хотят ничего менять. Так что менять надо в первую очередь саму систему, дать возможность людям работать честно и в открытую. А начинать надо с действительно крупных неплательщиков, а не с рядовых граждан".