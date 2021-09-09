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Від податкової амністії Україні буде більше шкоди, ніж користі — фінансист

Автор
В. Куценко
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Від податкової амністії Україні буде більше шкоди, ніж користі — фінансист Новина оновлена 08 вересня 2021, 22:02

Українці не упустять вигідні можливості

Податкова амністія, яку з 1 вересня ввели в Україні, принесе для держави значно більше шкоди, ніж користі.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів відомий банкір і фінансист Сергій Фурса.

Він підкреслив, що на даний момент податкова амністія — затребувана в Україні, оскільки люди зіткнулися з проблемою, що не можуть витрачати власні гроші.

У той же час Фурса не знає жодного прикладу, щоб в якійсь країні був позитивний макроекономічний результат від таких заходів.

Так, люди можуть легалізувати лише частину грошей і витрачати "чорні" кошти, видаючи їх за амністовані, або ж далі ухилятися від сплати податків, розраховуючи, що ця податкова амністія не остання.

Фінансист вважає, що податкова амністія лише простимулює населення не платити податки, і глобально негативних наслідків від неї буде більше, ніж позитивних.

Більше про ситуацію на фінансовому ринку в Україні читайте в статті на "Телеграфі" - Сергій Фурса: Сьогодні українці живуть краще, ніж будь-коли. Але наші люди люблять прибіднятися.

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