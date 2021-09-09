Від податкової амністії Україні буде більше шкоди, ніж користі — фінансист
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Українці не упустять вигідні можливості
Податкова амністія, яку з 1 вересня ввели в Україні, принесе для держави значно більше шкоди, ніж користі.
Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів відомий банкір і фінансист Сергій Фурса.
Він підкреслив, що на даний момент податкова амністія — затребувана в Україні, оскільки люди зіткнулися з проблемою, що не можуть витрачати власні гроші.
У той же час Фурса не знає жодного прикладу, щоб в якійсь країні був позитивний макроекономічний результат від таких заходів.
Так, люди можуть легалізувати лише частину грошей і витрачати "чорні" кошти, видаючи їх за амністовані, або ж далі ухилятися від сплати податків, розраховуючи, що ця податкова амністія не остання.
Фінансист вважає, що податкова амністія лише простимулює населення не платити податки, і глобально негативних наслідків від неї буде більше, ніж позитивних.
Більше про ситуацію на фінансовому ринку в Україні читайте в статті на "Телеграфі" - Сергій Фурса: Сьогодні українці живуть краще, ніж будь-коли. Але наші люди люблять прибіднятися.
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