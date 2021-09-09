От налоговой амнистии Украине будет больше вреда, чем пользы - финансист

Украинцы не упустят выгодные возможности

Налоговая амнистия, которую с 1 сентября ввели в Украине, принесет для государства значительно больше вреда, чем пользы.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал известный банкир и финансист Сергей Фурса.

Он подчеркнул, что на данный момент налоговая амнистия — востребована в Украине, поскольку люди столкнулись с проблемой, что не могут тратить собственные деньги.

В то же время Фурса не знает ни одного примера, чтобы в какой-либо стране был позитивный макроэкономический результат от таких мер.

Так, люди могут легализовать лишь часть денег и тратить "черные" средства, выдавая их за амнистированные, или же дальше уклоняться от уплаты налогов, рассчитывая, что эта налоговая амнистия не последняя.

Финансист считает, что налоговая амнистия лишь простимулирует население не платить налоги, и глобально негативных последствий от нее будет больше, чем позитивных.

Больше о ситуации на финансовом рынке в Украине читайте в статье на "Телеграфе" — Сергей Фурса: Сегодня украинцы живут лучше, чем когда-либо. Но наши люди любят прибедняться.