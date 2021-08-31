За кубометр газу — 20 гривень, школа по-новому і податкова амністія: що чекає на українців з 1 вересня

Восени українців чекає рекордний місячний тариф на газ, електронна освіта і перша в історії країни податкова амністія

Перший осінній день 2021 року принесе українцям зміни в їхньому житті й для деяких вони стануть по-справжньому новими, а для деяких дуже неприємними.

20 гривень за куб «блакитного палива»

З наближенням опалювального сезону актуалізується питання тарифів на комунальні послуги, і хоча в основному вони у вересні поки залишаються на колишньому рівні, неприємні зміни чекають на тих, хто свого часу оформив так званий місячний тариф на природний газ.

Згідно з ним щомісяця компанія-постачальник формує місячний тариф виходячи з середньоєвропейських цін на природний газ. Цього літа ціни на газ б’ють всі рекорди — 30 серпня ціна 1000 кубометрів перевищила 590 доларів, в результаті деякі українські газопостачальні підприємства змушені пропонувати своє «блакитне паливо» за цінами вище 16 гривень за куб, як, наприклад, Черкаси- і Уманьгаззбут.

Однак справжнім рекордсменом став ДП «Кіевгазенерджі» з його тарифом у вересні 19 гривень 80 копійок.

При цьому абоненти річних тарифів продовжать платити значно менше — від 7,80 грн до 13,5 грн на місяць.

Нове шкільне меню та електронні свідоцтва про освіту

Хоча в МОЗ дозволили проводити шкільні лінійки з дотриманням певних правил у зв’язку з коронавірусним карантином, в цей день будуть інші, не менш важливі події. Наприклад, нові норми харчування для школярів, прийняті у квітні, згідно з якими харчування має стати більш насиченим овочами, фруктами та злаковими.

Головною зміною стане той факт, що з 1 вересня документи про освіту будуть видаватися на кожному рівні повної загальної середньої освіти, а процес їх обліку буде відбуватися в електронній формі. Простіше кажучи, свідоцтва про освіту стануть електронними.

Втім, за бажанням батьків, школа повинна видавати й паперову копію електронного свідоцтва — не пізніше 5 днів після звернення, на аркуші формату А4, з підписом директора школи та печаткою. У разі втрати цього паперу можна легко отримати новий документ просто звернувшись в школу повторно.

Також в рамках Нової української школи доставлені нові підручники для учнів 4-х класів, які перейдуть на стандарти НУШ. В цілому ж українські школярі вчаться за електронними підручниками з 2018 року. Також їх можна завантажити в електронному вигляді на випадок дистанційного навчання.

Вперше в Україні — податкова амністія

Безсумнівно, головним нововведенням в Україні з 1 вересня буде старт податкової амністії. Жителям України пропонується протягом року задекларувати рухоме і нерухоме майно, придбане до 1 січня 2021 року без сплати податків на доходи.

При декларуванні майна доведеться заплатити від 2,5 до 9% від його вартості в залежності від характеру активів та їх місцезнаходження.

На думку експертів, даний законопроєкт торкнеться максимум 5% українців.