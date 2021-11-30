Путин может снабдить Беларусь ядерным оружием: известно условие

Лукашенко говорит, что все "сараи" для ядерного оружия сохранились со времен СССР

Накал страстей на фоне слухов о возможном вторжении России в Украину продолжается. Вслед за словами президента РФ Владимира Путина о мнимой угрозе для Донбасса якобы со стороны ВСУ прозвучало заявление от его коллеги из Беларуси — самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Тот заявил, что если НАТО разместит в Польше ядерное оружие, Россия сделает то же самое в Беларуси.

Слова Лукашенко цитируют российские и провластные белорусские Телеграмм-каналы.

Диктатор говорит, что предложит Путину вернуть в их страну ядерное оружие, "если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше".

"Я же ничего не разрушил – все сараи стоят на месте", — подметил Лукашенко, уверяя, что инфраструктура, сохраненная со времен СССР, для этого есть.

Вместе с тем, Владимир Путин назвал расширение инфраструктуры НАТО на территории Украины "красной линией" для РФ, которая в таком случае якобы пойдет на ответные действия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что угроза эскалации войны с Россией есть, но скорее всего своими последними действиями Кремль просто запугивает Киев.

Также мы писали, что непризнанный международным сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае вторжения России в Украину они в стороне не останутся.