Власть показала слабость: бывший соратник Зеленского признался, почему Порошенко удалось избежать ареста

Дело о закупках угля из ОРДЛО не может быть классифицировано по статье о госизмене, говорит бывший генпрокурор.

Дело о государственной измене против пятого президента Петра Порошенко было обречено на провал с самого начала.

Об этом рассказал в интервью "Телеграфу" бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Он указал, что даже представители власти говорили, что Порошенко вместе с главой ОПЗЖ Виктором Медведчуком наживались на поставках угля с неподконтрольных территорий, что свидетельствует об экономическом преступлении и большой коррупции.

"Следовательно, это невозможно юридически квалифицировать как государственную измену. Это то, что называют "юридическим мусором", — сказал он.

Рябошапка подчеркнул, что какой-либо перспективы у этого дела нет, о чем может свидетельствовать его рассмотрение в Печерском суде. Экс-генпрокурор отметил, что этот суд полностью подконтролен власти, но даже там сработал "инстинкт самосохранения".

Он сообщил, что для избрания меры пресечения сторона обвинения должна была обосновать свое подозрение, чего она не сделала. Тем самым, говорит Рябошапка, суд вообще не мог избрать какую-либо меру пресечения.

"Они (команда Зеленского, — ред.) ищут что-то, чтобы сохранить лицо, но это масштабное поражение, демонстрирующее слабость власти. Генпрокурор вообще не пошла на эту авантюру, подставив под это своего заместителя", — сказал он.

Больше о том, кто является заказчиком в деле Порошенко, читайте в материале "Телеграф": Коломойский мстит Порошенко руками Зеленского, президента ждет народный импичмент, — Руслан Рябошапка.