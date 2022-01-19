Порошенко отпустили из суда под личное обязательство: что это значит

Без предупреждения экс-президент не сможет покинуть Киев и область.

Печерский суд Киева в среду, 19 января, избрал пятому президенту Украины Петру Порошенко, подозреваемому в государственной измене, меру пресечения в виде личного обязательства со сдачей загранпаспортов.

"Телеграф" разбирался, что означает личное обязательство для экс-президента и насколько суровой она является в контексте подозрений в государственной измене.

По решению Печерского суда Киева относительно Петра Порошенко должны применить такие процессуальные обязанности:

являться к определенному должностному лицу (судье или следователю) по требованию и предупреждать заранее, если такой возможности нет;

не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следственного прокурора или суда;

сообщать о смене места жилья или работе;

сдать на сохранение в соответствующие органы загранпаспорт или другие документы, дающие право на выезд за границу.

Текст постановления суда по делу Петра Порошенко

Такие ограничительные меры относительно пятого президента Украины будут действовать до 19 марта. Порошенко уже заявил, что изъятие паспортов препятствует его политической деятельности, а адвокаты намерены подавать жалобу на решение судьи.

Стоит отметить, что в контексте инкриминируемой Порошенко статьи о государственной измене (ст. 111 Уголовного Кодекса Украины) меру пресечения в виде личного обязательства можно назвать самой мягкой из возможных. Отметим, что максимальный срок по этой статье — от 12 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что сторона обвинения требовала отправить Петра Порошенко под арест сроком на два месяца возможностью внести залог в миллиард гривен. А в случае выхода из СИЗО — надеть электронный браслет и сдать документы для выезда за границу. Однако суд отменил ходатайство прокуратуры.