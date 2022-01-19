Порошенка відпустили із суду під особисте зобов’язання: що це означає

Без попередження екс-президент не зможе покинути Київ та область.

Печерський суд Києва у середу, 19 січня, обрав п’ятому президентові України Петру Порошенку, підозрюваному в державній зраді, запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання зі здачею закордонних паспортів.

"Телеграф" розбирався, що означає особисте зобов’язання для експрезидента і наскільки суворим воно є у контексті підозри у державній зраді.

За рішенням Печерського суду Києва щодо Петра Порошенка мають застосувати такі процесуальні обов’язки:

прибувати до певної посадової особи (судді або слідчого) на вимогу і попереджати заздалегідь, якщо такої можливості немає;

не виїжджати за межі Києва та області без дозволу слідчого прокурора чи суду;

повідомляти про зміну місця проживання або роботи;

здати на збереження у відповідні органи закордонний паспорт чи інші документи, що дають право на виїзд за кордон.

Текст рішення суду у справі Петра Порошенка

Такі обмежувальні заходи щодо п’ятого президента України діятимуть до 19 березня. Порошенко вже заявив, що вилучення паспортів перешкоджає його політичній діяльності, а адвокати мають намір подавати скаргу на рішення судді.

Варто зазначити, що у контексті інкримінованої Порошенком статті про державну зраду (ст. 111 Кримінального Кодексу України) запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання можна назвати найм’якішим із можливих. Зазначимо, що максимальний термін за цією статтею – від 12 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що сторона звинувачення вимагала відправити Петра Порошенка під арешт терміном на два місяці можливістю внести заставу мільярд гривень. А у разі виходу із СІЗО — одягнути електронний браслет та здати документи для виїзду за кордон. Проте суд скасував клопотання прокуратури.