Порошенка відпустили із суду під особисте зобов’язання: що це означає
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Без попередження екс-президент не зможе покинути Київ та область.
Печерський суд Києва у середу, 19 січня, обрав п’ятому президентові України Петру Порошенку, підозрюваному в державній зраді, запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання зі здачею закордонних паспортів.
"Телеграф" розбирався, що означає особисте зобов’язання для експрезидента і наскільки суворим воно є у контексті підозри у державній зраді.
За рішенням Печерського суду Києва щодо Петра Порошенка мають застосувати такі процесуальні обов’язки:
- прибувати до певної посадової особи (судді або слідчого) на вимогу і попереджати заздалегідь, якщо такої можливості немає;
- не виїжджати за межі Києва та області без дозволу слідчого прокурора чи суду;
- повідомляти про зміну місця проживання або роботи;
- здати на збереження у відповідні органи закордонний паспорт чи інші документи, що дають право на виїзд за кордон.
Такі обмежувальні заходи щодо п’ятого президента України діятимуть до 19 березня. Порошенко вже заявив, що вилучення паспортів перешкоджає його політичній діяльності, а адвокати мають намір подавати скаргу на рішення судді.
Варто зазначити, що у контексті інкримінованої Порошенком статті про державну зраду (ст. 111 Кримінального Кодексу України) запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання можна назвати найм’якішим із можливих. Зазначимо, що максимальний термін за цією статтею – від 12 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що сторона звинувачення вимагала відправити Петра Порошенка під арешт терміном на два місяці можливістю внести заставу мільярд гривень. А у разі виходу із СІЗО — одягнути електронний браслет та здати документи для виїзду за кордон. Проте суд скасував клопотання прокуратури.
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