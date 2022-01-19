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У рішенні суду щодо Порошенка сплив нюанс, який завадить його політичній діяльності: подробиці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Порошенко слухає суддю Новина оновлена 19 січня 2022, 15:17
Порошенко слухає суддю

Судова ухвала в справі Порошенка діятиме два місяці.

Петра Порошенка не заарештували, а відпустили під особисте зобов'язання з певними обмеженнями.

Як передає кореспондент "Телеграфу", про це стало відомо із виступу адвоката після засідання суду.

Згідно з рішенням суду, до Порошенка мають застосувати процесуальні обов'язки:

  • прибувати за вимогою до слідчого чи судді у справі, а в разі неможливості — попереджати відповідний орган завчасно
  • не відлучатись з Києва та області без дозволу слідчого прокурору та суду
  • повідомляти про зміну місця житла чи роботи
  • здати закордонний паспорт чи інші документи що дають право на виїзд.
Суддя зачитує ухвалу
Суддя зачитує ухвалу

Юристи Порошенка подаватимуть апеляцію і не погоджуються із законністю міри про здачу закордонного паспорта. Дія ухвали — до 19 березня цього року. Порошенко розповів, що в нього заплановані три закордонні візити: перший це зустріч з НАТО. "Вилучення паспорта перешкоджає політичній діяльності, а обмеження виїзду — внутрішній політичній діяльності", — вважає п'ятий президент.

Окрім перешкоджання політдіяльності однією з цілей влади могла бути "дискредитація в очах виборці та світу" — заявив Порошенко.

"Я наголошую, що політичну діяльність буду активно проводити включно з участю в міжнародних заходах, які заздалегідь заплановані", — відначив він.

Текст ухвали розмістив нардеп Олексій Гончаренко.

Раніше "Телеграф" писав, що на суді Порошенко розповів навіщо він повернувся в Україну, а адвокати повідомили про цікаву пропозицію щодо інсайдерської інформації.

Теги:
#Печерський суд #Петро Порошенко #Постанова
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