У рішенні суду щодо Порошенка сплив нюанс, який завадить його політичній діяльності: подробиці

Судова ухвала в справі Порошенка діятиме два місяці.

Петра Порошенка не заарештували, а відпустили під особисте зобов'язання з певними обмеженнями.

Як передає кореспондент "Телеграфу", про це стало відомо із виступу адвоката після засідання суду.

Згідно з рішенням суду, до Порошенка мають застосувати процесуальні обов'язки:

прибувати за вимогою до слідчого чи судді у справі, а в разі неможливості — попереджати відповідний орган завчасно

не відлучатись з Києва та області без дозволу слідчого прокурору та суду

повідомляти про зміну місця житла чи роботи

здати закордонний паспорт чи інші документи що дають право на виїзд.

Суддя зачитує ухвалу

Юристи Порошенка подаватимуть апеляцію і не погоджуються із законністю міри про здачу закордонного паспорта. Дія ухвали — до 19 березня цього року. Порошенко розповів, що в нього заплановані три закордонні візити: перший це зустріч з НАТО. "Вилучення паспорта перешкоджає політичній діяльності, а обмеження виїзду — внутрішній політичній діяльності", — вважає п'ятий президент.

Окрім перешкоджання політдіяльності однією з цілей влади могла бути "дискредитація в очах виборці та світу" — заявив Порошенко.

"Я наголошую, що політичну діяльність буду активно проводити включно з участю в міжнародних заходах, які заздалегідь заплановані", — відначив він.

Текст ухвали розмістив нардеп Олексій Гончаренко.

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Раніше "Телеграф" писав, що на суді Порошенко розповів навіщо він повернувся в Україну, а адвокати повідомили про цікаву пропозицію щодо інсайдерської інформації.