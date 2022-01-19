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Порошенко на суді пояснив, навіщо повернувся до України

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Порошенко подякував прихильникам за підтримку Новина оновлена 19 січня 2022, 14:37
Порошенко подякував прихильникам за підтримку

Петру Порошенку обирали запобіжний захід.

Петро Порошенко виступив перед засіданням суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Він зазначив, що його запрошували на інтерв’ю ключові світові ЗМІ та його просили пояснити чому "українська влада замість того, щоб боротися з Путіним бореться з опозицією".

Кримінальну справу він назвав "непотребом, який принесли до суду".

"Ми на сьогоднішній день не даємо перетворити Україну на Малоросію. Наша місія надзвичайно важлива. Заказні справи, переслідування опозиції, вибіркове правосуддя, знущання і наруга над верховенством права, побиття мирної акції, на якій присутні десятки тисяч людей. Це є картина, проти якої я боровся 5 років своєї президентської каденції і буду докладати максимальних зусиль аби об'єднати країну для відсічі Путіну, а не для того, щоб дестабілізувати ситуацію в середині країни", — сказав Порошенко, назвавши це причиною повернення і своєю місією.

Зазначимо, що його адвокат Порошенко повідомив, що рішення суду обговорювалося в Офісі президента, пославшись на пропозицію про купівлю запису.

Раніше "Телеграф" писав про зіткнення перед засіданням суду.

Теги:
#Печерський суд #Місія #Петро Порошенко #Запобіжний захід
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