Адвокаты Порошенко сделали громкое заявление о "приговоре" для пятого президента

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Адвокаты Порошенко сделали громкое заявление о "приговоре" для пятого президента Новость обновлена 19 января 2022, 14:21

Адвокат Илья Новиков заявил, что в Офисе президента накануне обсуждали результаты судебного заседания касаемо пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Такую информацию он обосновал на предложении от неназванных лиц о покупке записи разговора из администрации Владимира Зеленского.

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