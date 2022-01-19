Адвокаты Порошенко сделали громкое заявление о "приговоре" для пятого президента

Адвокат Илья Новиков заявил, что в Офисе президента накануне обсуждали результаты судебного заседания касаемо пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Такую информацию он обосновал на предложении от неназванных лиц о покупке записи разговора из администрации Владимира Зеленского.

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