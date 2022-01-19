Адвокати Порошенка зробили гучну заяву про "вирок" для п’ятого президента

На думку правозахисників, адекватних причин для затримання ексглави держави не існує

Адвокат Ілля Новіков заявив, що в Офісі президента напередодні обговорювали результати судового засідання щодо п’ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка. Такий висновок він зробив із пропозиції від неназваних осіб щодо купівлі запису розмови з адміністрації Володимира Зеленського.

Про це стало відомо під час виступу Новікова у залі Печерського суду у середу, 19 січня.

За словами правозахисника, вночі напередодні засідання йому, другому адвокату Порошенку Ігорю Голованю та нардепу від "ЄС" Ірині Геращенко надійшла незвичайна пропозиція. Невідомі люди стверджували, що мають на руках запис розмови з Офісу президента. У ході розмови нібито можна зрозуміти, що прихильники Володимира Зеленського наполягають на тому, щоб Порошенка було відправлено за ґрати.

Новіков підкреслив, що від такої "щедрої пропозиції" всі дружно відмовилися, адже вони борються із проблемою правовим та законним способом. Тому команда Порошенка не потребує непідтверджених записів будь-яких розмов із ВП.

Більше подробиць про те, що сталося, адвокат видав у публікації на особистій Facebook-сторінці, також показавши скріншот листування".

"Швидше за все це пранк, може бути наївна спроба заробити грошей. Їхня проблема в тому, що навіть якщо такий запис існує і він справжній, він нам не дуже потрібний. І без нього абсолютно зрозуміло, що відбувається. Все що ми хотіли сказати, ми сказали в суді", — наголосив адвокат.

Зазначимо, що номер телефону, з якого адвокатам надійшла пропозиція придбати запис наради у Зеленського, належить російському мобільному оператору, а не українському.

Додамо також, що попри побоювання багатьох прихильників Петра Порошенка щодо затягування наступного судового засідання, суддя досить оперативно впорався зі своїм завданням. Так, п’ятий президент уникнув взяття під варту, проте запобіжний захід для нього все ж таки обрали.

Нагадаємо, що Порошенко проходить у справі щодо купівлі вугілля на окупованому Донбасі вже після початку війни з Росією. Наприкінці грудня йому було оголошено про держзраду, проте особисто вручити документ не вдалося. Все тому, що політик виїхав за кордон, де пробув до середини січня.

Під час повернення в Україну Петра Порошенка зустрічали тисячі шанувальників його політики. Не обійшлося в аеропорту Київ і без невеликих ексцесів.