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В решении суда по Порошенко всплыл нюанс, который помешает его политической деятельности: подробности

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Порошенко слушает судью Новость обновлена 19 января 2022, 15:17
Порошенко слушает судью

Судебное постановление по делу Порошенко будет действовать два месяца.

Петра Порошенко не арестовали, а отпустили под личное обязательство с определенными ограничениями.

Как передает корреспондент "Телеграфа", об этом стало известно из выступления адвоката после заседания суда.

Согласно решению суда, к Порошенко должны применить процессуальные обязанности:

  • прибывать по требованию к следователю или судье по делу, а в случае невозможности — предупреждать соответствующий орган заранее
  • не отлучаться из Киева и области без разрешения следственного прокурора и суда
  • сообщать о смене места жилья или работе
  • сдать загранпаспорт или другие документы, дающие право на выезд.
Судья зачитывает определение
Судья зачитывает определение

Юристы Порошенко будут подавать апелляцию и не соглашаются с законностью меры о сдаче загранпаспорта. Действие постановления – до 19 марта этого года. Порошенко рассказал, что у него запланированы три зарубежных визита: первая это встреча с НАТО. "Изъятие паспорта препятствует политической деятельности, а ограничение выезда — внутренней политической деятельности", — считает пятый президент.

Помимо препятствования политдеятельности одной из целей власти могла быть "дискредитация в глазах избирателя и мира" — заявил Порошенко.

"Я подчеркиваю, что политическую деятельность буду активно проводить, включая участие в международных мероприятиях, которые заранее запланированы", — отметил он.

Текст постановления разместил нардеп Алексей Гончаренко.

Ранее "Телеграф" писал, что на суде Порошенко рассказал, зачем он вернулся в Украину, а адвокаты сообщили об интересном предложении по инсайдерской информации.

Теги:
#Печерский суд #Петр Порошенко #Постановление
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