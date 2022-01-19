В решении суда по Порошенко всплыл нюанс, который помешает его политической деятельности: подробности

Судебное постановление по делу Порошенко будет действовать два месяца.

Петра Порошенко не арестовали, а отпустили под личное обязательство с определенными ограничениями.

Как передает корреспондент "Телеграфа", об этом стало известно из выступления адвоката после заседания суда.

Согласно решению суда, к Порошенко должны применить процессуальные обязанности:

прибывать по требованию к следователю или судье по делу, а в случае невозможности — предупреждать соответствующий орган заранее

не отлучаться из Киева и области без разрешения следственного прокурора и суда

сообщать о смене места жилья или работе

сдать загранпаспорт или другие документы, дающие право на выезд.

Судья зачитывает определение

Юристы Порошенко будут подавать апелляцию и не соглашаются с законностью меры о сдаче загранпаспорта. Действие постановления – до 19 марта этого года. Порошенко рассказал, что у него запланированы три зарубежных визита: первая это встреча с НАТО. "Изъятие паспорта препятствует политической деятельности, а ограничение выезда — внутренней политической деятельности", — считает пятый президент.

Помимо препятствования политдеятельности одной из целей власти могла быть "дискредитация в глазах избирателя и мира" — заявил Порошенко.

"Я подчеркиваю, что политическую деятельность буду активно проводить, включая участие в международных мероприятиях, которые заранее запланированы", — отметил он.

Текст постановления разместил нардеп Алексей Гончаренко.

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Ранее "Телеграф" писал, что на суде Порошенко рассказал, зачем он вернулся в Украину, а адвокаты сообщили об интересном предложении по инсайдерской информации.