Путін нахамив Зеленському слідом за Лукашенком: у мережі обурюються (відео)

У мережі промовою російського диктатора, м'яко кажучи, шоковані

Російський президент Володимир Путін відкрито нахамив українському президенту Володимиру Зеленському, порівнявши його з героїнею матерної частівки.

Відповідну промову він зробив під час пресконференції після переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном у Москві.

За словами російського президента, в столиці України ніяк не можуть вирішити, чи дотримуватимуться Мінських угод, мовляв, то "це може зруйнувати їх країну", то "жоден пункт не подобається", проте "подобається чи не подобається, а виконувати доведеться".

"У Києві то кажуть, що будуть дотримуватися, то кажуть, що це зруйнує їхню країну, і президент нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається, не подобається — терпи, моя красуня. Треба виконувати. Інакше не вийде", — наголосив російський президент.

Особливу увагу Путін приділив небажанню української влади прямо спілкуватися з представниками Донбасу, черговий раз додавши, що альтернативи мінським домовленостям немає і не буде.

Наостанок він нагадав, що українське керівництво йшло на вибори із гаслами щодо вирішення питань на сході України виключно мирним шляхом.

Промова російського президента

На хамовиту промову Путіна одразу відреагували в Україні. Зокрема український депутат Олексій Гончаренко оприлюднив звернення до президента Зеленського, влади та їх прихильників, наголосивши, що на слова російського лідера потрібно відреагувати "з особливою жорстокістю".

За словами політика, російський диктатор мріє про те, аби Україна "впала до його пазурів" і при цьому дозволяє собі хамство щодо української влади, адже немає поваги ані до нашої держави, ані до заповітів міжнародного права.

Гончаренко назвав вислів Путіна "вчинком геополітичного бидла" та наголосив, що українці самі розберуться у своїй хаті і жодних російських порад не потребують.

У мережі українці також висловлюються на рахунок промови російського президента та обурено називають Путіна "гнидою" та "гопником".

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський лідер запропонував колишньому українському президенту Петру Порошенку "втекти від незаконних політичних переслідувань" та отримати в Росії політичний притулок.