Я тебе не "красавица": скандальные слова Путина об Украине получили яркий ответ

Заявления российского президента об Украине получили ответ.

Художник Андрей Ермоленко двумя иллюстрациями наглядно показал, как за последние 8 лет изменилась Украина, чем привел сеть в восторг.

Своими работами он поделился в Фейсбук.

"Это продолжение плаката, который я когда-то сделал. Наша девочка уже подросла", — написал он.

На первой картинке изображена девушка, которой вставили пистолет в рот, а дополняет изображение надпись "нужно договариваться". Это символизирует ситуацию в Украине в 2014 году.

На втором изображении показана уже взрослая женщина, которая подобным образом направляет пистолет в голову человеку, напоминающему российского президента Владимира Путина.

"Я тебе не "красавица", — гласит подпись изображения.

Соответствующие иллюстрации уже набрали больше тысячи лайков и множество одобрительных комментариев.

Слова на второй картинке являются отсылкой к недавнему выступлению Путина, во время которого он привел цитату из матерной песни группы "Красная плесень" в контексте выполнения Минских соглашений.

"Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Нужно выполнять", — сказал он.

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Позже на его слова ответил президент Украины Владимир Зеленский, который указал, что наша страна действительно красавица, но не путинская.