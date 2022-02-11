Я тебе не "красавица": скандальные слова Путина об Украине получили яркий ответ
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Заявления российского президента об Украине получили ответ.
Художник Андрей Ермоленко двумя иллюстрациями наглядно показал, как за последние 8 лет изменилась Украина, чем привел сеть в восторг.
Своими работами он поделился в Фейсбук.
"Это продолжение плаката, который я когда-то сделал. Наша девочка уже подросла", — написал он.
На первой картинке изображена девушка, которой вставили пистолет в рот, а дополняет изображение надпись "нужно договариваться". Это символизирует ситуацию в Украине в 2014 году.
На втором изображении показана уже взрослая женщина, которая подобным образом направляет пистолет в голову человеку, напоминающему российского президента Владимира Путина.
"Я тебе не "красавица", — гласит подпись изображения.
Соответствующие иллюстрации уже набрали больше тысячи лайков и множество одобрительных комментариев.
Слова на второй картинке являются отсылкой к недавнему выступлению Путина, во время которого он привел цитату из матерной песни группы "Красная плесень" в контексте выполнения Минских соглашений.
"Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Нужно выполнять", — сказал он.
Позже на его слова ответил президент Украины Владимир Зеленский, который указал, что наша страна действительно красавица, но не путинская.
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