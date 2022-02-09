"Спит красавица в гробу...": какую песню процитировал Путин, говоря об Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 143
В Кремле опровергли, что Путин слушает "Красную плесень", однако строки из этого хита очень похожи на речь российского президента
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве использовал в адрес Украины необычные строки. "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица" — за исключением одного лишь слова ("терпи"), данные слова взяты из известной песни группы "Красная плесень" с матерным названием.
"Телеграф" выяснил, что же за хит мог цитировать российский лидер и о чем в нем речь.
Предупреждаем: текст данного произведения — 18+ и содержит нецензурную лексику. Впрочем, как и само название — "Спит красавица в гробу, я подкрался и *бу". Еще ее именуют "Чтобы гость не уходил".
Особого смысла в строках, нет:
"На столе лежит глаз
А под столом стоит таз
А в том тазу лежит нос
Это я его принес
За столом сидит гость
А во лбу торчит гвоздь
Это я его забил
Чтобы гость не уходил".
Припев же заканчивается именно словами, произнесенными Путиным в адрес Украины:
"Спит красавица в гробу
Я подкрался и *бу
Нравится не нравится
Спи моя красавица!"
Остается загадкой, действительно ли российский президент слушает подобную музыку. В Кремле заявили, что с творчеством "Красной плесени" их лидер не знаком. Впрочем, на данные строки уже бурно отреагировали в сети. Напомним, журналист и член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский отреагировал на слова Путина о "моей красавице" касаемо Украины, назвав данное творчество "музыкой для дегенератов".
Естественно, не остались данные строки без внимания украинского президента Владимира Зеленского. Также после пресс-конференции с Макроном он сказал, что Украина действительно очень "терпеливая, ведь это мудрость" и подчеркнул, что игнорирование провокаций со стороны России — это достойное поведение.
"Нравится не нравится, терпи моя красавица" — тут безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина действительно красавица. А вот по поводу "моя" про Украину, мне кажется, это уже перебор", — сказал Зеленский.
Ранее "Телеграф" сообщал, что президент РФ Владимир Путин официально обратился к пятому президенту Украины Петру Порошенко и предложил ему "избежать незаконного политического преследования и скрыться в России".
- Дата публикации
-
- Категория
-