"Спить красуня в труні...": яку пісню процитував Путін, говорячи про Україну

У Кремлі спростували, що Путін слухає "Красную плесень", проте рядки з цього хіта дуже схожі на промову російського президента.

Президент Росії Володимир Путін під час прес-конференції після переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном у Москві використав на адресу України незвичайні рядки. "Подобається, не подобається — терпи, моя красуня" — за винятком одного лише слова ("терпи"), дані слова взяті з відомої пісні гурту "Красная плесень" з матюкливою назвою.

"Телеграф" з’ясував, що за хіт міг цитувати російський лідер і про що в ньому йдеться.

Попереджаємо: текст цього твору – 18+ та містить нецензурну лексику. Втім, як і сама назва — "Спит красавица в гробу, я подкрался и *бу". Ще її називають "Чтобы гость не уходил".

Особливого сенсу в рядках немає:

"На столе лежит глаз

А под столом стоит таз

А в том тазу лежит нос

Это я его принес

За столом сидит гость

А во лбу торчит гвоздь

Это я его забил

Чтобы гость не уходил".

Приспів закінчується саме словами, сказаними Путіним на адресу України:

"Спит красавица в гробу

Я подкрался и *бу

Нравится не нравится

Спи моя красавица!"

"Спить красуня в труні", Красная плесень

Залишається загадкою, чи справді російський президент слухає таку музику. У Кремлі заявили, що з творчістю "Красной плесени" їхній лідер не знайомий. Втім, на ці рядки вже бурхливо відреагували в мережі. Нагадаємо, журналіст і член української делегації в ТКГ Денис Казанський відреагував на слова Путіна про "мою красуню" щодо України, назвавши цю творчість "музикою для дегенератів".

Звичайно, не залишилися ці рядки поза увагою українського президента Володимира Зеленського. Також після прес-конференції з Макроном він сказав, що Україна справді дуже "терпляча, адже це мудрість" і наголосив, що ігнорування провокацій з боку Росії – це гідна поведінка.

"Подобається не подобається, терпи моя красуня" — тут, безумовно, є речі, з якими не посперечаєшся з президентом Російської Федерації. Україна справді красуня. А ось із приводу "моя" про Україну, мені здається, це вже перебір", — сказав Зеленський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент РФ Володимир Путін офіційно звернувся до п’ятого президента України Петра Порошенка і запропонував йому "уникнути незаконного політичного переслідування та сховатися в Росії".