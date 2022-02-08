Зеленський відповів Путіну на "терпи, моя красуня" (відео)

Президент відреагував на хамство російського політика

Український президент Володимир Зеленський прокоментував скандальні слова президента Росії Володимира Путіна щодо необхідності дотримання Мінських угод "подобається не подобається — терпи моя красуня". За словами Зеленського, Україна – справді красуня, але не "твоя"

Про це глава української держави сказав під час пресконференції на зустрічі з французьким президентом Емманюелем Макроном.