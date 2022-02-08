Зеленський відповів Путіну на "терпи, моя красуня" (відео)
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Президент відреагував на хамство російського політика
Український президент Володимир Зеленський прокоментував скандальні слова президента Росії Володимира Путіна щодо необхідності дотримання Мінських угод "подобається не подобається — терпи моя красуня". За словами Зеленського, Україна – справді красуня, але не "твоя"
Про це глава української держави сказав під час пресконференції на зустрічі з французьким президентом Емманюелем Макроном.
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