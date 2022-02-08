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Зеленський відповів Путіну на "терпи, моя красуня" (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Глава української держави Володимир Зеленський Новина оновлена 08 лютого 2022, 15:47
Глава української держави Володимир Зеленський

Президент відреагував на хамство російського політика

Український президент Володимир Зеленський прокоментував скандальні слова президента Росії Володимира Путіна щодо необхідності дотримання Мінських угод "подобається не подобається — терпи моя красуня". За словами Зеленського, Україна – справді красуня, але не "твоя"

Про це глава української держави сказав під час пресконференції на зустрічі з французьким президентом Емманюелем Макроном.

Володимир Зеленський відреагував на промову Путіна
Теги:
#Путін #Президент #Зеленський #Відповідь
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