Зеленский ответил Путину на "терпи, моя красавица" (видео)

Президент отреагировал на хамство российского политика

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал скандальные слова президента России Владимира Путина о необходимости соблюдения Минских соглашений "нравится, не нравится — терпи моя красавица". По словам Зеленского, Украина – действительно красавица, но не "путинская".

Об этом глава украинского государства сказал во время пресс-конференции на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Также Зеленский подтвердил, что Украина действительно очень "терпеливая, ведь это мудрость" и подчеркнул, что игнорирование провокаций со стороны России — это достойное поведение.

"Нравится не нравится, терпи моя красавица" — тут безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина действительно красавица. А вот по поводу "моя" про Украину, мне кажется, это уже перебор", — сказал Зеленский.

Следует отметить также, что обращался украинский президент к Владимиру Путину на русском языке.

Владимир Зеленский отреагировал на речь Путина

Напомним, что российский президент Владимир Путин ранее открыто нахамил президенту Украины из-за его нежелания соблюдать Минские соглашения, сравнив с героиней матерной частушки. Соответствующее заявление президент РФ сделал во время пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном в Москве, подчеркнув, что выполнять условия соглашения украинскому президенту все же придется, ведь "иначе не получится".

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент РФ Владимир Путин официально обратился к пятому президенту Украины Петру Порошенко и предложил ему "избежать незаконного политического преследования и скрыться в России".

Речь шла о судебном процессе над Порошенко по "угольному делу", подозреваемому в котором он есть.

Также напомним, что подозреваемый в государственной измене экс-президент, которого отпустил, избрав меру наказания в виде личного обязательства, продолжает игнорировать представителей ДБР и отказывается от дачи показаний.