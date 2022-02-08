Журналіст і член української делегації в ТКГ Денис Казанський відреагував на слова Путіна про "мою красуню" щодо України

Путін за роки свого правління пройшов вражаючий шлях від президента-західника, який у 2000 році допускав вступ Росії до НАТО, до недоумкуватого дідуся, котрий цитує похабні пісеньки для дегенератів.

Коли я навчався в школі, була така заборонена розвага — "слухати дорослі пісні з матюками". Зараз із цим просто – відкриваєш кліп будь-якого російського репера зі смартфона. А в 90-ті доводилося обмінюватися касетами та таємно слухати їх, доки нікого немає вдома.

Найпопулярнішими в наших краях в основному були два виконавці — "Сектор газа" та "Красная плесень" (у старших класах ще додавалася "Гражданская оборона"). При цьому "Сектор" котувався досить високо. А "Красная плесень" навіть за мірками Калінінського району Донецька вважалася музикою для дегенератів. Дуже добре це пам’ятаю. Навіть у 6-7 класі тексти в стилі "спит красавца в гробу — я подкрался и @бу" вже не розважали. Слухали таке хіба що розумово відсталі другорічники, токсикомани, котрі нюхали "Момент", та інші виродки.

І ось через стільки років з’ясувалося, що серед них був і президент Росії, котрий тепер навіть із хихиканням цитує дегенеративні пісеньки на міжнародних переговорах. Який кринж…