Рус

Путін став недоумкуватим дідом, цитує пісеньки для де***тів - Денис Казанський

Автор
Денис Казанський Денис Казанський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
54
Поведінка Путіна образила багатьох українців Новина оновлена 08 лютого 2022, 20:13
Поведінка Путіна образила багатьох українців

Журналіст і член української делегації в ТКГ Денис Казанський відреагував на слова Путіна про "мою красуню" щодо України

Путін за роки свого правління пройшов вражаючий шлях від президента-західника, який у 2000 році допускав вступ Росії до НАТО, до недоумкуватого дідуся, котрий цитує похабні пісеньки для дегенератів.

Коли я навчався в школі, була така заборонена розвага — "слухати дорослі пісні з матюками". Зараз із цим просто – відкриваєш кліп будь-якого російського репера зі смартфона. А в 90-ті доводилося обмінюватися касетами та таємно слухати їх, доки нікого немає вдома.

Найпопулярнішими в наших краях в основному були два виконавці — "Сектор газа" та "Красная плесень" (у старших класах ще додавалася "Гражданская оборона"). При цьому "Сектор" котувався досить високо. А "Красная плесень" навіть за мірками Калінінського району Донецька вважалася музикою для дегенератів. Дуже добре це пам’ятаю. Навіть у 6-7 класі тексти в стилі "спит красавца в гробу — я подкрался и @бу" вже не розважали. Слухали таке хіба що розумово відсталі другорічники, токсикомани, котрі нюхали "Момент", та інші виродки.

І ось через стільки років з’ясувалося, що серед них був і президент Росії, котрий тепер навіть із хихиканням цитує дегенеративні пісеньки на міжнародних переговорах. Який кринж…

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Путін #Президент РФ #Денис Казанський
Емманюель Макрон та Володимир Зеленський у Києві
Політика
Путін, Донбас і "порядок у Європі": про що Макрон та Зеленський говорили у Києві
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Емманюель Макрон та Володимир Зеленський у Києві
Путін, Донбас і "порядок у Європі": про що Макрон та Зеленський говорили у Києві
Дата публікації
Категорія
Більшість опадів прогнозуються на другу половину дня та ніч
Україну в середу накриє мокрим снігом: де чекати на негоду
Дата публікації
Категорія
Путіну вигідний конфлікт між Україною та Білоруссю
У Путіна складнощі у Білорусі: що затіяв Лукашенко і навіщо йому конфлікт із Зеленським
Дата публікації
Категорія
Анастасія Шаботова вразила глядачів
Зірку Олімпіади вигнали з Росії через "зізнання" про допінг: як Анастасія Шаботова опинилася в Україні
Дата публікації
Категорія
Гривня має трохи зміцнитися
Долар просяде? Економісти відповіли, що станеться з гривнею найближчим часом