Журналист и член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский отреагировал на слова Путина о "моей красавице" касаемо Украины

Путин за годы своего правления прошел впечатляющий путь от президента-западника, который в 2000 допускал вступление России в НАТО, к полоумному дедушке, цитирующему похабные песенки для дегенератов.

Когда я учился в школе, было такое запретное развлечение — "слушать взрослые песни с матюками". Сейчас с этим просто — открываешь клип любого российского рэпера со смартфона. А в 90-е приходилось обмениваться кассетами и тайно слушать их, пока никого нет дома.

В ходу в наших краях в основном было два исполнителя — "Сектор газа" и "Красная плесень" (в старших классах еще добавлялась "Гражданская оборона"). При этом "Сектор" котировался достаточно высоко. А "Красная плесень" даже по меркам Калининского района Донецка считалась музыкой для дегенератов. Очень хорошо это помню. Даже в 6-7 классе тексты в стиле "спит красавица в гробу — я подкрался и @бу" уже не забавляли. Слушали такое разве что умственно отсталые второгодники, токсикоманы, нюхавшие "Момент", и прочие выродки.

И вот спустя столько лет выяснилось, что среди них был и президент России, который теперь даже с хихиканьем цитирует дегенеративные песенки на международных переговорах. Какой кринж…