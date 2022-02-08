Укр

Путин стал полоумным дедом, цитирует песенки для дегенератов - Денис Казанский

Автор
Денис Казанский Денис Казанский
Дата публикации
Читати українською
Автор
9
Путин стал полоумным дедом, цитирует песенки для дегенератов Новость обновлена 08 февраля 2022, 19:45

Журналист и член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский отреагировал на слова Путина о "моей красавице" касаемо Украины

Путин за годы своего правления прошел впечатляющий путь от президента-западника, который в 2000 допускал вступление России в НАТО, к полоумному дедушке, цитирующему похабные песенки для дегенератов.

Когда я учился в школе, было такое запретное развлечение — "слушать взрослые песни с матюками". Сейчас с этим просто — открываешь клип любого российского рэпера со смартфона. А в 90-е приходилось обмениваться кассетами и тайно слушать их, пока никого нет дома.

В ходу в наших краях в основном было два исполнителя — "Сектор газа" и "Красная плесень" (в старших классах еще добавлялась "Гражданская оборона"). При этом "Сектор" котировался достаточно высоко. А "Красная плесень" даже по меркам Калининского района Донецка считалась музыкой для дегенератов. Очень хорошо это помню. Даже в 6-7 классе тексты в стиле "спит красавица в гробу — я подкрался и @бу" уже не забавляли. Слушали такое разве что умственно отсталые второгодники, токсикоманы, нюхавшие "Момент", и прочие выродки.

И вот спустя столько лет выяснилось, что среди них был и президент России, который теперь даже с хихиканьем цитирует дегенеративные песенки на международных переговорах. Какой кринж…

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Путин #Президент РФ #Денис Казанский
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский в Киеве
Политика
Путин, Донбасс и "порядок в Европе": о чем Макрон и Зеленский говорили в Киеве
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский в Киеве
Путин, Донбасс и "порядок в Европе": о чем Макрон и Зеленский говорили в Киеве
Дата публикации
Категория
Большинство осадков прогнозируются на вторую половину дня и ночь
Украину в среду накроет мокрым снегом: где ждать непогоды
Дата публикации
Категория
Путину выгоден конфликт между Украиной и Беларусью
У Путина сложности в Беларуси: что затеял Лукашенко и зачем ему конфликт с Зеленским
Дата публикации
Категория
Гривна должна немного укрепиться
Доллар просядет? Экономисты ответили, что случится с гривней в ближайшее время
Дата публикации
Категория
Анастасия Шаботова впечатлила зрителей
Звезду Олимпиады изгнали из России из-за "признания" о допинге: как Анастасия Шаботова оказалась в Украине