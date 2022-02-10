Укр

"Терпи, моя красавица": у Байдена жестко отреагировали на слова Путина

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Джен Псаки возмутили шутки российского президента Новость обновлена 10 февраля 2022, 12:08
Джен Псаки возмутили шутки российского президента

Вашингтон не будет толерантно относиться к подобным заявлениям

В Белом доме не оставили без внимания скандальную фразу президента России Владимира Путина о "красавице" касаемо Украины. Эти слова американцы восприняли как попытку шутить на тему изнасилования, что вызвало их возмущение.

Так очертила позицию США пресс-секретарь Байдена Джен Псаки во время брифинга 9 февраля.

Мнением Байдена насчет слов "терпи, моя красавица" поинтересовались американские журналисты. Псаки же подчеркнула, что этому они не собираются отнестись с пониманием или толерантностью.

"Любая шутка об изнасиловании, конечно, вызвала бы возмущение всех в этом правительстве — хоть из уст американского чиновника, хоть иностранного", — отметила пресс-секретарь.

Также Джен Псаки добавила, что США постоянно беспокоятся из-за многочисленных заявлений, исходящих от Кремля. Главная причина этого — слишком воинственная риторика, к которой сейчас все чаще прибегают в Москве.

При этом на вопрос, обращались ли американцы по поводу шутки об Украине к администрации Путина, чиновница не ответила.

Напомним, ранее мы писали, как на фразу российского президента отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. Свою позицию он высказал во время общего брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также "Телеграф" сообщал, что на ситуацию отреагировал и член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский. По его мнению, Владимир Путин хорошо показал свой уровень, начав цитировать "песни для деге***атов".

Теги:
#Украина #США #Россия #Скандал #Реакция #Владимир Путин #Белый дом #Джен Псаки
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