Поганий знак для Путіна: у мережі згадали про нещодавню дивну подію

Російські шамани у зникненні озера побачили поганий знак, а в мережі пов’язали заяву з Путіним.

У російській республіці Марій Ел пішло під землю священне озеро під назвою "Морське око". Загадкове зникнення водоймища сталося більше тижня тому, однак у мережі досі його активно обговорюють. Зокрема, російський блогер Олександр Сотник озвучив цікавий нюанс, чим дуже насмішив громадян.

Відповідна публікація з’явилася на сторінці блогера у Twitter.

"02.02.2022 р. Путіну доповіли про зникнення в республіці Марій Ел священного озера Морське око. Несподівано мешканці почули різкий гул і тріск, а потім виявили, що озеро зникло. У доповіді особливо наголошувалося, що місцеві шамани побачили в цій події погане знамення", — йдеться у повідомленні.

На місці водоймища "Морське око" у російській Марій Ел тепер глибока яма

Остання фраза стала предметом бурхливих обговорень. Користувачі мережі жартували про те, що озеро в Мерій Ел злили українські диверсанти, або випили солдати НАТО, а деякі взагалі побачили у цьому слід колишнього лідера "Правого сектора" та радника голови ЗСУ Дмитра Яроша.

Так чи інакше, багато користувачів відзначили, що навіть природа шле знаки Путіну і застерігає його від фатальних подій.

Дехто взагалі написав, що озеро випив лідер ЛДПР Володимир Жириновський, і нібито після цього потрапив до лікарні.

Знайшлися й ті, хто пояснив загадкове зникнення "Морського ока" в Росії — вся справа в карстовому провалі, написав один із користувачів.

Нагадаємо, у нещодавньому виступі Володимир Путін навів цитату з матюками гурту "Красная плесень" у контексті виконання Україною Мінських угод. За що отримав різку відповідь від українського президента Володимира Зеленського. Також на зухвалу цитату Путіна відреагували у Білому Домі, а український художник відповів картиною під назвою "Я тобі не красуня" та викликав захоплення у суспільства.