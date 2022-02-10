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"Терпи, моя красуня": у Байдена жорстко відреагували на слова Путіна

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Джен Псакі обурили жарти російського президента Новина оновлена 10 лютого 2022, 12:08
Джен Псакі обурили жарти російського президента

Вашингтон не буде толерантно ставитись до подібних заяв

У Білому домі не залишили поза увагою скандальну фразу президента Росії Володимира Путіна про "красуню" щодо України. Ці слова американці сприйняли як спробу жартувати на тему сексуального насильства, що викликало їхнє обурення.

Так окреслила позицію США речник Байдена Джен Псакі під час брифінгу 9 лютого.

Думкою Байдена щодо слів "терпи, моя красуня" поцікавилися американські журналісти. Псакі ж наголосила, що цьому вони не збираються поставитися з розумінням чи толерантністю.

"Будь-який жарт про зґвалтування, звичайно, викликав би обурення всіх у цьому уряді — хоч із вуст американського чиновника, хоч іноземного", — зазначила прессекретар.

Також Джен Псакі додала, що США постійно турбуються через численні заяви, що походять від Кремля. Головна причина цього — надто войовнича риторика, до якої зараз дедалі частіше вдаються у Москві.

При цьому на запитання, чи американці зверталися з приводу жарту про Україну до адміністрації Путіна, чиновниця не відповіла.

Нагадаємо, раніше ми писали, як на фразу російського президента відреагував український лідер Володимир Зеленський. Свою позицію він висловив під час спільного брифінгу із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Також "Телеграф" повідомляв, що на ситуацію відреагував і член української делегації у ТКГ Денис Казанський. На його думку, Володимир Путін добре показав свій рівень, почавши цитувати "пісні для деге***атів".

Теги:
#Україна #США #Росія #Скандал #Реакція #Володимир Путін #Білий дім #Джен Дженніфер Псакі
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