Жириновського отруїв коханець: несподівану заяву зробили у Росії (відео)

У російському Мінздраві стан політика оцінюють як стабільний

У скандального російського політика Володимира Жириновського, якого кількома днями раніше госпіталізували до лікарні, не коронавірус, його отруїли. Відповідну версію озвучив політолог Валерій Соловей під час ранкового ефіру програми "Ехо Москви".

За його словами, лідера Ліберальної-демократичної партії було отруєно солями талію, які містилися у медичних препаратах, які той приймав. Про це йдеться у доповіді президенту Росії Володимиру Путіну.

Також Соловей відзначив, що інцидент вирішили не розголошувати і не виносити на публіку, адже все відбувалося, "як у романах Агати Крісті": в отруєнні Жириновського підозрюють одного з його коханців, який приревнував одіозного політика.

"Справа зовсім не в тих щепленнях, які він прийняв. Він добре переносив "Омікрон", нічого страшного з ним не відбувалося. І лікують його зараз препаратами, які виводять саме талій із організму. Тож доступ до нього закрито.", — сказав політолог.

Також він додав, що давати прогнози щодо подальшого повернення скандального політика до роботи не готовий, адже після такого взагалі невідомо, чи лідер ЛДПР виживе та повноцінно відновиться.

Несподівану заяву зробили у Росії щодо хвороби Жириновського

Тим часом у російському Міністерстві здоров'я вже встигли прокоментувати стан Володимира Жириновського та оцінили його як стабільний, — пишуть росЗМІ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський політик не визнає, що хворий коронавірусом, адже щепився вісім разів. Для того, щоб його повноцінно лікувати, медикам доводиться колоти Жириновському заспокійливі.