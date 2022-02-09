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Жириновського, який ненавидить Україну, госпіталізовано у важкому стані: у мережі бурхливо відреагували

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Володимир Жириновський Новина оновлена 09 лютого 2022, 15:36
Володимир Жириновський

Жириновський робив щеплення від коронавірусу вісім разів і все одно захворів.

Скандальний російський політик Володимир Жириновський, який відомий своїми гнівними висловлюваннями на адресу України, захворів на коронавірус.

Про це повідомляє видання Lenta.ru.

Главу ЛДПР госпіталізували до ЦКЛ із двосторонньою пневмонією, що розвинулася на фоні коронавірусу. За даними видання ТАСС, Жириновський перебуває у тяжкому стані, у нього може бути уражено 50-75% легень.

У свою чергу, у партії зазначають, що їхній лідер продовжує працювати і почувається добре. При цьому не уточнюється, чи працює Жириновський з офісу чи лікарняної палати.

Сам політик неодноразово заявляв, що зробив вісім щеплень від коронавірусу.

У свою чергу, російські телеграм-канали продовжують публікувати новину про хворобу політика. А в мережі почали активно згадувати про те, як Жириновський вакцинувався і цим вихвалявся.

Також відзначають, що це найкраща антиреклама російської вакцини:

Український журналіст Денис Попович зазначив, що "Жириновський і раніше ігнорував розпорядження лікарів, уникав процедур, а також систематичного прийому заспокійливих препаратів".

Як відомо, Жириновський неодноразово публічно закликав до окупації України Російською Федерацією, активно підтримав анексію Криму та розв’язування Росією війни на Донбасі. А також заявляв, що це військові сили України збили літак MH17.

Теги:
#Росія #ЛДПР #Володимир Жириновський #Коронавірус
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