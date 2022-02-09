Ненавидящий Украину Жириновский госпитализирован в тяжелом состоянии: в сети бурно отреагировали

Жириновский делал прививку от коронавируса восемь раз и все равно заболел.

Скандальный российский политик Владимир Жириновский, который известный своими гневными высказываниями в адрес Украины, заболел коронавирусом.

Об этом сообщает российское издание Lenta.ru.

Главу ЛДПР госпитализировали в ЦКБ с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса. По данным издания ТАСС, Жириновский находится в тяжелом состоянии, у него может быть поражено 50-75% легких.

В свою очередь, в партии отмечают, что их лидер продолжает работать и чувствует себя хорошо. При этом не уточняется, работает Жириновский из офиса или больничной палаты.

Сам политик не раз заявлял, что сделал восемь прививок от коронавируса.

В свою очередь российские телеграмм-каналы продолжают публиковать новость о болезни политика. А в сети принялись активно вспоминать о том, как политик вакцинировался и этим хвастался.

Также отмечают, что это лучшая антиреклама российской вакцини:

Украинский журналист Денис Попович отметил, что "Жириновский и раньше игнорировал предписания врачей, избегал процедур, а также систематического приема успокоительных препаратов".

Как известно, Жириновский не раз публично призывал к оккупации Украины Российской Федерацией, активно поддержал аннексию Крыма и развязывание Россией войны на Донбассе. А также заявлял, что это военные силы Украины сбили самолет MH17.