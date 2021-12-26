"Украины быть не должно": Жириновский рассказал о том, какие интересы должна "защитить" Россия (видео)

Тема Украины не дает Жириновскому покоя.

Одиозный российский политик, глава ЛДПР Владимир Жириновский вновь отметился агрессивной риторикой в сторону Украины и прямо призвал к уничтожению нашей страны.

Его заявление было обнародовано в телеграм-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

Он заявил, что Россия сможет "защитить свои интересы", но поразмышлял на тему того, что именно в них входит.

Ему показалось мало отвести военнослужащих ВСУ от линии разграничения, так что он призвал захватить всю Украину и поставить повсюду "свою власть".

"Украины быть не должно! Они как губернии вступают в состав России, и эту тему закрыть", — заявил Жириновский.

Амбиции лидера российских "либеральных демократов" коснулись не только Украины, но и других стран. Например, он захотел, чтобы страны Балтии вышли из состава НАТО и стали частью России "как в 1940 году", когда советские войска вторглись на территорию Эстонии, Латвии и Литвы.

Как сообщалось ранее, Россия недавно отправила проекты договоров о "гарантиях безопасности" представителям США и НАТО. В частности в этих документах идет речь о том, что Альянс должен гарантировать, что Украина не сможет присоединиться к НАТО.

Кроме того, там также упоминались и страны Балтии, из которых в Кремле хотят вывести войска Альянса. Отдельным пунктом упоминается запрет на любое военно-техническое сотрудничество между США и Украиной.