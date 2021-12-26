"України бути не повинно": Жириновський розповів про те, які інтереси має "захистити" Росія (відео)

Тема України не дає Жириновському спокою.

Одіозний російський політик, голова ЛДПР Володимир Жириновський знову відзначився агресивною риторикою у бік України та прямо закликав до знищення нашої країни.

Його заява була оприлюднена у телеграм-каналі журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова.

Він заявив, що Росія зможе "захистити свої інтереси", але подумав про те, що саме в них входить.

Йому здалося мало відвести військовослужбовців ЗСУ від лінії розмежування, тому він закликав захопити всю Україну і поставити всюди "свою владу".

"України бути не повинно! Вони як губернії вступають до складу Росії, і цю тему закрити", — заявив Жириновський.

Амбіції лідера російських "ліберальних демократів" торкнулися не лише України, а й інших країн. Наприклад, він захотів, щоб країни Балтії вийшли зі складу НАТО і стали частиною Росії "як 1940 року", коли радянські війська вторглися на територію Естонії, Латвії та Литви.

Як повідомлялося раніше, Росія нещодавно надіслала проекти договорів про "гарантії безпеки" представникам США та НАТО. Зокрема, у цих документах йдеться про те, що Альянс повинен гарантувати, що Україна не зможе приєднатися до НАТО.

Крім того, там також згадувалися країни Балтії, з яких у Кремлі хочуть вивести війська Альянсу. Окремим пунктом згадується заборона будь-якої військово-технічної співпраці між США та Україною.