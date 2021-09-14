"Хотів захопити Україну, але не зміг застебнути штани": Жириновський оконфузився в прямому ефірі (відео)

Жириновському довелося терміново підіймати репутацію.

Глава російської партії ЛДПР Володимир Жириновський оконфузився під час передвиборчих дебатів. Під час його традиційно полум’яної промови у нього спали штани.

Кадрами події поділився телеграм-канал LifeShot.

Як видно на відео, неприємність сталася, коли Жириновський яро доводив своїм співрозмовникам, що президент РФ Володимир Путін і прем’єр Михайло Мішустін є комуністами.

У каналі зазначають, що, за словами прессекретар, глава ЛДПР насправді втратив на штани, а ремінь, на якому кріпилася звукова апаратура. Це сталося нібито через те, що його погано закріпили.

"Він хотів захопити Україну і розбомбити Київ, але не міг нормально застебнути штани. Вся суть російського імперства", — відреагував на подію блогер Денис Казанський.

Як повідомлялося раніше, Жириновський неодноразово відрізнявся неоднозначними витівками. Наприклад, в березні він в прямому ефірі продемонстрував, як правильно вити на Місяць.

А в липні й зовсім зажадав виключити Україну з Організації об’єднаних націй.