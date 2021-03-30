Жириновский показал Путину, как правильно выть на Луну (видео)

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как мировые лидеры должны "решить исход третьей мировой войны".

Об этом он сказал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на канале "Россия 1". Соответствующий ролик был обнародован в телеграм-канале ТелеДНО.

"Когда мир подойдет к крайней черте, когда вот-вот война начнется, они втроем должны завыть по-волчьи. Втроем - Джо (президент США Джо Байден, - ред.), Си (председатель компартии Китая Си Цзиньпин - ред.) и наш президент (Владимир Путин, - ред.)", - сказал Жириновский и наглядно показал, как это надо делать.

По его словам, чей вой будет "ярче и звонче", тот и выйдет победителем в третьей мировой войне.

Ведущий и гости студии это заявление встретили смехом.

"Я даже боюсь представить, чем вы накачиваетесь до эфира", - сказал Соловьев.

Напомним, ранее Жириновский предложил без объявления войны ударить "по всем вооруженным силам Украины, чтобы не осталось ни одного солдата и офицера".