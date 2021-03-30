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Жириновский показал Путину, как правильно выть на Луну (видео)

Жириновский показал Путину, как правильно выть на Луну (видео)
05:48 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как мировые лидеры должны "решить исход третьей мировой войны". 

Об этом он сказал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на канале "Россия 1". Соответствующий ролик был обнародован в телеграм-канале ТелеДНО

"Когда мир подойдет к крайней черте, когда вот-вот война начнется, они втроем должны завыть по-волчьи. Втроем - Джо (президент США Джо Байден, - ред.), Си (председатель компартии Китая Си Цзиньпин - ред.) и наш президент (Владимир Путин, - ред.)", - сказал Жириновский и наглядно показал, как это надо делать. 

По его словам, чей вой будет "ярче и звонче", тот и выйдет победителем в третьей мировой войне. 

Ведущий и гости студии это заявление встретили смехом. 

"Я даже боюсь представить, чем вы накачиваетесь до эфира", - сказал Соловьев.

Напомним, ранее Жириновский предложил без объявления войны ударить "по всем вооруженным силам Украины, чтобы не осталось ни одного солдата и офицера". 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 275

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Владимир Путин, Си Цзиньпин, Владимир Жириновский, Джо Байден.
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