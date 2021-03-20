"Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера": Жириновский призвал атаковать Украину "без объявления войны" (видео)

Глава российской партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил без объявления войны ударить "по всем вооруженным силам Украины, чтобы не осталось ни одного солдата и офицера".

Об этом сообщает URA.RU в Телеграм.

После удара по ВСУ, он предположил, что в Европе все "зачешутся и побледнеют", а президент США Джо Байден "сойдет с ума".

На уточняющий вопрос ведущего о том, предлагает ли Жириновский объявить войну, тот ответил, что надо нападать "без объявления войны".

После этого ведущий отметил, что "без объявления войны уже входили в одно государство 80 лет назад", сделав отсылку к нападению Третьего рейха на Советский союз, но Жириновского это не смутило.

"Ну и что, пускай это было 80 лет назад", - сказал он.

Напомним, на Донбассе в разы усилились обстрелы со стороны боевиков т.н. "ДНР".