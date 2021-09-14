Укр

"Хотел захватить Украину, но не смог застегнуть штаны": Жириновский оконфузился в прямом эфире (видео)

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Владимир Жириновский Новость обновлена 14 сентября 2021, 22:25
Владимир Жириновский

Жириновскому пришлось срочно поднимать репутацию.

Глава российской партии ЛДПР Владимир Жириновский оконфузился во время предвыборных дебатов. Во время его традиционно пламенной речи у него спали штаны.

Кадрами происшествия поделился телеграм-канал LifeShot.

Как видно на видео, неприятность произошла, когда Жириновский яро доказывал своим собеседникам, что президент РФ Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин являются коммунистами.

В канале отмечают, что, по словам пресс-секретаря, глава ЛДПР на самом деле потерял на штаны, а ремень, на котором крепилась звуковая аппаратура. Это произошло якобы из-за того, что его плохо закрепили.

"​​Он хотел захватить Украину и разбомбить Киев, но не мог нормально застегнуть штаны. Вся суть российского имперства", — отреагировал на происшествие блогер Денис Казанский.

Как сообщалось ранее, Жириновский неоднократно отличался неоднозначными выходками. Например, в марте он в прямом эфире продемонстрировал, как правильно выть на Луну.

А в июле и вовсе потребовал исключить Украину из Организации объединенных наций.

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