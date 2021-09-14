"Хотел захватить Украину, но не смог застегнуть штаны": Жириновский оконфузился в прямом эфире (видео)
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Жириновскому пришлось срочно поднимать репутацию.
Глава российской партии ЛДПР Владимир Жириновский оконфузился во время предвыборных дебатов. Во время его традиционно пламенной речи у него спали штаны.
Кадрами происшествия поделился телеграм-канал LifeShot.
Как видно на видео, неприятность произошла, когда Жириновский яро доказывал своим собеседникам, что президент РФ Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин являются коммунистами.
В канале отмечают, что, по словам пресс-секретаря, глава ЛДПР на самом деле потерял на штаны, а ремень, на котором крепилась звуковая аппаратура. Это произошло якобы из-за того, что его плохо закрепили.
"Он хотел захватить Украину и разбомбить Киев, но не мог нормально застегнуть штаны. Вся суть российского имперства", — отреагировал на происшествие блогер Денис Казанский.
Как сообщалось ранее, Жириновский неоднократно отличался неоднозначными выходками. Например, в марте он в прямом эфире продемонстрировал, как правильно выть на Луну.
А в июле и вовсе потребовал исключить Украину из Организации объединенных наций.
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