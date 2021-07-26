Жириновский потребовал исключить Украину из ООН

Глава российской партии ЛДПР Владимир Жириновский вновь отметился высказываниями о необходимости "наказать Украину".

Об этом сообщается в YouTube-канале ЛДПР.

Жириновский призвал исключить Украину из ООН за то, что та "запретила русский язык", а также за "блокаду Крыма".

Кроме того, по его словам, "Украина должна ответить за все убийства русских".

Отдельно Жириновский выделил тему сбития самолета "Боинга" рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Он обвинил Украину в том, что та не закрыла небо.

"Они, украинцы, киевский "режим", - сказал Жириновский, отвечая на уточняющий вопрос журналистов о том, кто же сбил самолет.

Как сообщалось ранее, еще в 2019 году в суде в Гааге были установлены личности главных подозреваемых по делу о сбитии MH17: Игорь Гиркин, генерал Сергей Дубинский, руководивший разведкой оккупантов Олег Пулатов и начальник "разведывательного батальона" Леонид Харченко. Из них только Харченко является гражданином Украины.