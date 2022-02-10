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Жириновський не визнає хворобу: стан росіянина, який ненавидить Україну, погіршився

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Жириновському 75 років і він 8 разів прищепився від ковіду Новина оновлена 10 лютого 2022, 09:41
Жириновському 75 років і він 8 разів прищепився від ковіду

Лідер ЛДПР вважає себе здоровим, і для того, щоб його лікувати, медики змушені колоти заспокійливі

Стан одіозного російського політика Володимира Жириновського, який ненавидить Україну та не приховує це, погіршується. Днями стало відомо про те, що незважаючи на вісім щеплень від коронавірусу невизнаною у світі вакциною "Супутник", 75-річний лідер ЛДПР захворів на ковід і госпіталізований з двосторонньою пневмонією. Тепер місцеві Телеграм-канали з посиланням на достовірні джерела повідомляють, що Жириновському гірше, проте він вважає себе здоровим.

За інформацією Mash, динаміка перебігу хвороби зараз є негативною. Ситуацію ускладнює діабет – Жириновському змушені колоти інсулін.

Крім того, не на руку медикам і той факт, що політик вважає себе здоровим, прагне працювати і противиться лікуванню. Щоб продовжувати його, політику з поразкою 30% та 50% легень дають заспокійливі.

І хоч Жириновський, як повідомляють росЗМІ, перебуває у тяжкому стані, він не на ШВЛ: іноді йому підключають маску з киснем.

Нагадаємо, що лідер ЛДПР — затятий противник України. Жириновський висловлював думку, що Росія має допомогти бойовикам "через 5 хвилин після початку обстрілу... завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося". Він також заявив, що саме Україна, а не РФ, стягнула війська до кордонів.

Теги:
#Росія #Жириновський #Госпіталізація #Володимир Жириновський #Коронавірус
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