Жириновский не признает болезнь: состояние ненавидящего Украину россиянина ухудшилось

Лидер ЛДПР считает себя здоровым, и для того, чтобы его лечить, медики вынуждены колоть успокоительные

Состояние одиозного российского политика Владимира Жириновского, который ненавидит Украину и не скрывает это, ухудшается. На днях стало известно о том, что невзирая на восемь прививок от коронавируса непризнанной в мире вакциной "Спутник", 75-летний лидер ЛДПР заболел ковидом и госпитализирован с двусторонней пневмонией. Теперь же местные Телеграмм-каналы со ссылкой на достоверные источники сообщают, что Жириновскому хуже, однако он считает себя здоровым.

По информации Mash, динамика течения болезни сейчас отрицательная. Ситуацию усложняет диабет — Жириновскому вынуждены колоть инсулин.

Кроме того, не на руку медикам и тот факт, что политик считает себя здоровым, рвется работать и противится лечению. Чтобы продолжать его, политику с поражением 30% и 50% легких дают успокоительные.

И хоть Жириновский, как сообщают росСМИ, пребывает в тяжелом состоянии, он не на ИВЛ: иногда ему подключают маску с кислородом.

Напомним, что лидер ЛДПР — ярый противник Украины. Жириновский высказывал мнение, что Россия должна помочь боевикам "через 5 минут после начала обстрела …. нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось". Он также заявил, что именно Украина, а не РФ стянула войска к границам.