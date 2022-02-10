Не впізнає рідних: стан хворого на ковід Жириновського різко погіршився

Стан лідера ЛДПР продовжує погіршуватися

Скандальний російський політик Володимир Жириновський, якого напередодні в тяжкому стані госпіталізували до лікарні через коронавірус, вже не впізнає своїх соратників, рідних, а також медичний персонал.

Вказану інформацію оприлюднили у Telegram-каналі "URA.RU", зазначивши, що лікарі оцінюють стан лідера Ліберально-демократичної партії Росії як тяжкий. Жодних прогнозів у медичному закладі наразі давати не готові.

Натомість у офіційному повідомленні партії заявляють, що політик "почуває себе добре та зайнятий роботою з документами".

Варто також відзначити, що кілька однопартійців Жириновського, зокрема депутати Олександр Шерін і Сергій Жигарьов, категорично відмовилися коментувати стан здоров'я лідера ЛДПР.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що скандальний політик, який ненавидить Україну та заявляє це офіційно, навідріз відмовляться признавати у себе хворобу, тож медикам доводиться вводити йому заспокійливі, аби мати можливість вилікувати від коронавірусу. Окрім цього йому вводять інсулін, адже перебіг ковіду ускладнюється й тим, що Жириновський давно має діабет.