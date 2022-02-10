Не узнает родных: состояние больного ковидом Жириновского резко ухудшилось
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Состояние лидера ЛДПР продолжает ухудшаться
Скандальный российский политик Владимир Жириновский, которого накануне в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу из-за коронавируса, уже не узнает своих соратников, родных, а также медицинский персонал.
Указанную информацию обнародовали в Telegram-канале "URA.RU", отметив, что врачи оценивают состояние лидера Либерально-демократической партии России как тяжелое. Никаких прогнозов в медицинском учреждении давать не готовы.
В официальном сообщении партии заявляют, что политик "чувствует себя хорошо и занят работой с документами".
Стоит также отметить, что несколько однопартийцев Жириновского, в частности, депутаты Александр Шерин и Сергей Жигарев, категорически отказались комментировать состояние здоровья лидера ЛДПР.
Ранее "Телеграф" сообщал, что скандальный политик, ненавидящий Украину и заявляющий это официально, наотрез отказался признавать у себя болезнь, так что медикам приходится вводить ему успокоительные, чтобы иметь возможность вылечить от коронавируса. Кроме этого ему колют инсулин, ведь течение коронавируса осложняется и тем, что Жириновский давно болеет диабетом.
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