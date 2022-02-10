Не узнает родных: состояние больного ковидом Жириновского резко ухудшилось

Состояние лидера ЛДПР продолжает ухудшаться

Скандальный российский политик Владимир Жириновский, которого накануне в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу из-за коронавируса, уже не узнает своих соратников, родных, а также медицинский персонал.

Указанную информацию обнародовали в Telegram-канале "URA.RU", отметив, что врачи оценивают состояние лидера Либерально-демократической партии России как тяжелое. Никаких прогнозов в медицинском учреждении давать не готовы.

В официальном сообщении партии заявляют, что политик "чувствует себя хорошо и занят работой с документами".

Стоит также отметить, что несколько однопартийцев Жириновского, в частности, депутаты Александр Шерин и Сергей Жигарев, категорически отказались комментировать состояние здоровья лидера ЛДПР.

Ранее "Телеграф" сообщал, что скандальный политик, ненавидящий Украину и заявляющий это официально, наотрез отказался признавать у себя болезнь, так что медикам приходится вводить ему успокоительные, чтобы иметь возможность вылечить от коронавируса. Кроме этого ему колют инсулин, ведь течение коронавируса осложняется и тем, что Жириновский давно болеет диабетом.