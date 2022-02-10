Укр

Не узнает родных: состояние больного ковидом Жириновского резко ухудшилось

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Российский политик Владимир Жириновский Новость обновлена 10 февраля 2022, 17:12
Российский политик Владимир Жириновский

Состояние лидера ЛДПР продолжает ухудшаться

Скандальный российский политик Владимир Жириновский, которого накануне в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу из-за коронавируса, уже не узнает своих соратников, родных, а также медицинский персонал.

Указанную информацию обнародовали в Telegram-канале "URA.RU", отметив, что врачи оценивают состояние лидера Либерально-демократической партии России как тяжелое. Никаких прогнозов в медицинском учреждении давать не готовы.

В официальном сообщении партии заявляют, что политик "чувствует себя хорошо и занят работой с документами".

Стоит также отметить, что несколько однопартийцев Жириновского, в частности, депутаты Александр Шерин и Сергей Жигарев, категорически отказались комментировать состояние здоровья лидера ЛДПР.

Ранее "Телеграф" сообщал, что скандальный политик, ненавидящий Украину и заявляющий это официально, наотрез отказался признавать у себя болезнь, так что медикам приходится вводить ему успокоительные, чтобы иметь возможность вылечить от коронавируса. Кроме этого ему колют инсулин, ведь течение коронавируса осложняется и тем, что Жириновский давно болеет диабетом.

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#Госпитализация #Владимир Жириновский #Ухудшение #Коронавирус
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