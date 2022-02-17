Пострадают мирные жители: в США озвучили сценарии вторжения России в Украину

Россия может обвинить Украину в "геноциде", чтобы получить повод для вторжения.

Россия может совершить провокацию, чтобы получить повод для вторжения в Украину.

Об этом рассказал глава Государственного департамента США Энтони Блинкен во время заседание Совета безопасности ООН.

Он сообщил, что пока нет информации о том, что именно это может быть.

"Это может быть сфабрикованный теракт в России или будут обнаружены массовые захоронения", — сказал он.

Также он не исключил, что провокация может заключаться в инсценировке удара беспилотника по мирным гражданам или даже реальной химической атаке.

По словам Блинкена, Россия после этого может заявить о том, что Украина проводит "этнические зачистки или геноцид" и тем самым настоять на необходимости введения войск в соседнюю страну под предлогом защиты своих граждан или русскоязычного населения.

Пользователи сети встретили эту новость противоречиво.

Как сообщалось, информация о том, что Москва готовит теракты на неподконтрольных территориях Украины попала в СМИ еще в средине января. Тогда сообщалось, что российские спецслужбы подготовили группу оперативников, которые обучены к ведению боя в городских условиях и применению взрывчатки.

В начале февраля западные СМИ обнародовали дополненную информацию, в которой говорилось, что Россия хочет сделать постановочное видео. Согласно их данным, на нем будут фигурировать люди в украинской форме, беспилотники "Байрактар" и актеры, которые оплакивают погибших.

"Телеграф" в свою очередь опросил экспертов, которые рассказали, насколько возможен такой сценарий и почему эта информация вообще попала в сеть.