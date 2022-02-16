Укр

Россия отводит войска? Зеленский объяснил, что не так

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отвод войск РФ от границ Украины Новость обновлена 16 февраля 2022, 13:42
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отвод войск РФ от границ Украины

Глава государства говорит, что никакого отвода войск сейчас не видно.

На новости о якобы отводе части войск российской армии от украинских границ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства эту информацию не подтвердил.

Об этом говорится в интервью украинского гаранта изданию BBC.

По словам Зеленского, когда войска России действительно отведут, это будут видеть все.

Новость дополняется…

Теги:
#Украина #Россия #Войска #Владимир Зеленский #Отвод
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