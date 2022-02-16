Россия отводит войска? Зеленский объяснил, что не так
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Глава государства говорит, что никакого отвода войск сейчас не видно.
На новости о якобы отводе части войск российской армии от украинских границ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства эту информацию не подтвердил.
Об этом говорится в интервью украинского гаранта изданию BBC.
По словам Зеленского, когда войска России действительно отведут, это будут видеть все.
Новость дополняется…
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