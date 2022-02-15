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Россия отводит часть войск от границ Украины: подробности

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Часть учений завершены Новость обновлена 15 февраля 2022, 11:32
Часть учений завершены

Войска отходят маршами и уезжают на авто и жд транспорте.

В российско Министерстве обороны заявили о завершении части учений и отводе войск Южного и Западного военного округа на места постоянной дислокации. Отметим, что первые заявления об этом появились еще в конце января, отводили часть военнослужащих. Сейчас же ЮВО и ЗВО возвращаются на места дислокации с 15 февраля, происходит погрузка на железнодорожный и автотранспорт.

Об этом РосСМИ сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, отметив, что часть подразделений пойдет своим ходом в составе воинских колонн.

Он также напомнил, что в российских акваториях, в частности в части Черного моря, и в Беларуси учения продолжаются. Отметим, что они продлятся до 20 февраля.

Украинцы в сети к заявлению Минобороны РФ отнеслись скептически из-за того, что отвода войск пока не наблюдается. Сомневается в словах россиян и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он ответил, что когда увидят отведение — поверят в деэскалацию.

К регионам ЮВО и ЗВО относятся Брянщина, окрестности Курска и Воронежа. Российские СМИ публикуют видео от Минобороны с отводом танков якобы на места дислокации.

Ранее "Телеграф" писал, что скопление войск на границе с Украиной вызвало опасения из-за риска вторжения. Называли дату — 16 февраля. Целью могут стать крупнейшие города Украины.

Теги:
#Россия #Войска
Часть учений завершены
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