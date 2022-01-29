В армии России сделали неожиданное заявление о войсках рядом с Украиной

Количество войск в приграничье изменится.

Россия завершает учения войск Западного военного округа и отводит их в места дислокаций. Тренировки проходили в близости от украинской границы — в Белгородской, Воронежской, Брянской и Смоленской областях. Согласно данным, отвели авиацию, связистов, инженеров и войска РХБЗ, которые прибывали на учения.

Проверку боеготовности они выполнили в полном объеме, — сообщили российскому "Интерфаксу" в пресс-службе округа. На полигонах они продолжат тактические учения.

При этом количество техники неподалеку от границ остается значительным. Например, военных из 1 танковой армии в учениях от ЗВО участвовало около тысячи, тогда как количество российского контингента у украинских рубежей оценивали в 100 тысяч.

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Также в ближайшее время ожидается переброска российских войск с другой стороны от Украины — совместно с Беларусью РФ проведет учения во второй декаде февраля. Их назвали "Союзная решимость-2022".

Отвод войск после учений произошел на фоне нарастающих заявлений западных союзников Украины о рисках вторжения России — в связи с ситуацией в нашу страну едет Британский премьер Борис Джонсон. Именно оттуда в Украину прибыла партия современных ПТРК, которые уже опробовали на полигоне.

"Телеграф" также писал, что в Украину поставляют летальное оружие и другие союзники. А в США готовятся также к причинению экономического ущерба России и лично Владимиру Путину в случае агрессии.