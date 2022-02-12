Десятки кораблей РФ вышли для отработки ракетных и бомбовых ударов у берегов Крыма (видео)

Учения будут продолжаться около недели

Российские суда, принадлежащие к составу Черноморского флота, вышли в море для проведения первого этапа боевых учений.

Как сообщил пресс-центр Министерства обороны Российской Федерации, боевой состав флота, в том числе корабли, суда и катера совместно с корабельными группировками, под командованием адмирала ЧФ Игоря Осипова, вышли из пунктов постоянной дислокации в Севастополе и Новороссийске, и совершили переход в назначенные районы.

Согласно имеющимся данным, военные учения флота будут отрабатывать оборонную способность на морских побережьях Крымского полуострова, пунктах базирования военных сил, а также объектах экономического сектора страны. Кроме того, в первый этап учений входит оборона коммуникаций на море и нескольких районов морской экономической деятельности от вероятной военной угрозы условного противника.

При подготовке фрегатами, сторожевыми, десантными и противоминными кораблями, а также малыми ракетными катерами, планируется выполнение комплекса ракетных и артиллерийских стрельб, а также нанесение ракетных и бомбовых ударов по условным целям на море и в воздухе. В общей сложности к учениям привлечены более 30 судов.

Корабли Черноморского флота вышли в море для проведения учений

Ранее "Телеграф" сообщал, что Российская Федерация планирует заблокировать проходы в украинские порты в Черном и Азовском морях под видом военно-морских учений не менее чем на неделю.