Десятки кораблів РФ вийшли для відпрацювання ракетних та бомбових ударів біля берегів Криму (відео)

Навчання триватимуть близько тижня

Російські судна, які належать до складу Чорноморського флоту, і вийшли у море для проведення першого етапу бойових навчань.

Як повідомив пресцентр Міністерства оборони Російської Федерації, бойовий склад флоту, зокрема кораблі, судна та катери спільно з корабельними угрупованнями, під командуванням адмірала ЧФ Ігоря Осипова, вийшли з пунктів постійної дислокації у Севастополі та Новоросійську та здійснили перехід до призначених районів.

Згідно з наявними даними військові навчання флоту відпрацьовуватимуть оборонну здатність на морських узбережжях Кримського півострова, пунктах базування військових сил, а також об'єктах економічного сектору країни. Окрім цього, у перший етап навчань входить оборона комунікацій на морі та кількох районів морської економічної діяльності від ймовірної військової загрози умовного противника.

Під час проведення підготовки фрегатами, сторожовими, десантними та протимінними кораблями, а також малими ракетними катерами, планується виконання комплексу ракетних і артилерійських стрільб, а також нанесення ракетних та бомбових ударів по умовних цілях на морі та у повітрі. Загалом до навчань залучені більше 30 суден.

Кораблі Чорноморського флота вийшли у море для проведення навчань

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Російська Федерація планує заблокувати проходи до українських портів у Чорному та Азовському морях під виглядом військово-морських навчань не менше, аніж на тиждень.