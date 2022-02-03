В США обнародовали планы России по созданию повода для вторжения в Украину

На видеозаписи должны были даже засветиться "Байрактары".

Россия планировала провести операцию по имитации нападения украинских войск либо на российскую территорию, либо на русскоговорящих жителей востока Украины и тем самым получить повод для вторжения.

Об этом пишет The NYT ссылаясь на высокопоставленных чиновников США.

О деталях плана не сообщается, как и о том, откуда американская разведка получила эту информацию. По словам источника издания, это делается чтобы "не скомпрометировать свои источники и методы".

Отмечается, что это должна быть видеозапись с кадрами людей в украинской военной форме, турецких беспилотников и актеров, которые оплакивают погибших.

Издание также пишет, что затем это видео должно быть использовано российской стороной для того, чтобы обвинить Украину в "геноциде" и получить повод для военного вторжения.

Основные разведданные были рассекречены с целью предупредить союзников о серьезности российских намерений. После этого информация была передана странам-партнерам.

В США не стали указывать, кто именно причастен к планированию этой операции, но указали, что определенную роль в этом должна была сыграть российская разведка.

Как сообщалось ранее, Россия развернула у границы Украины 87 военных баз, часть из них действовала с 2015 года, однако 24 из них появились лишь в ноябре 2021 года.

Кроме того, в начале февраля Россия перебросила войска в Беларусь в рамках плановых учений "Союзная решимость-2022".