Так много войск еще не было: появилась новая карта с базами РФ на границах Украины

Эксперты убеждены: чтобы политическая игра РФ превратилась в кровь, "нужно очень немного усилий"

В сети появилась новая карта дислокации российских войск на границе с Украиной, которых в феврале 2022 года скопилось беспрецедентное количество.

Десятки старых и новых баз страны-агрессора показал журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на спутниковые снимки от 2 февраля, каждый из которых подтвержден данными объективного контроля.

Так, по словам Бутусова, на карте можно увидеть 87 баз россиян, которые находятся максимально близко к нашим границам. В частности, 63 из них (обозначены ромбами) являются постоянно действующими с 2015 года. Еще 24, которые выделены желтыми кругами, создали в конце ноября прошлого года. Более того, 6 из них, где есть пометка "NEW", появились совсем недавно — на прошлой неделе.

Анализируя карту, сводки разведки и различную информацию военных экспертов, Бутусов делает такие выводы:

Россия продолжает военную демонстрацию у границ Украины: количество их армии превышает цифры, которые были в 2014 году и апреле 2021-го.

Невзирая на то, что ситуация выглядит угрожающе, на реальную атаку РФ потребуется несколько дней, так как им нужно вывести силы из баз для наступления. Разведка эти действия точно заметит и Украину предупредят о возможной атаке.

Опасность заключается в том, что РФ отработала развертывание соединений быстрого реагирования из составов, не участвующих в этом развертывании. При нападении страна-агрессор сможет это применить.

Если отбросить вариант политического давления, похоже, что Россия маскирует направления сосредоточения основных усилий, стараясь растянуть украинские силы прикрытия.

Наиболее опасным для наступательных операций ВС РФ был и остается фронт на Донбассе.

Армия РФ на границе Украины

"С каждым днем ​​неторопливого сосредоточения русских войск в этих действиях становится все больше политической демонстрации. Но это не значит, что происходит чисто игра – потому что для того, чтобы эта игра превратилась в кровь, нужно очень немного усилий", — считает журналист.

Напомним, в Мариуполе местное население обучают противостоять россиянам на случай вероятной эскалации военной ситуации между Россией и Украиной. Многие гражданские лица решили пройти специальное обучение на случай, если в город зайдут российские военнослужащие.