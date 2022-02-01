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"Не потому, что война": Зеленский подписал в Раде важный указ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Зеленский подписал указ об армии 1 февраля Новость обновлена 01 февраля 2022, 10:59
Зеленский подписал указ об армии 1 февраля

Подписанный документ предусматривает переход Украины к основам профессиональной армии.

Во время заседания Верховной Рады во вторник, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переходе на профессиональную армию (т.е. армию, в которой служба является для личного состава основной профессией, личный состав набирается по контракту – Ред.)

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания парламента.

Документ предусматривает, что в течение следующих трех лет численность Вооруженных сил Украины увеличится на 100 тысяч человек. Кроме того, вырастет денежное обеспечение всех военных — зарплата должна быть не ниже 3 минималок. При этом увеличится срок действия контрактников.

Также государственным указом предусмотрена разработка новой концепции обеспечения военнослужащих и их семей жильем. Пересмотр системы карьерного роста и создание 20 новых бригад Вооруженных Сил Украины.

По словам Зеленского, этот документ должен укрепить обороноспособность страны и сделать военную службу более привлекательной.

"Этот указ – это старт перехода Украины на профессиональную армию. Этот указ не потому, что скоро война. Он для того, чтобы скоро и дальше был мир", — заявил президент с трибуны Рады.

Напомним, что во время заседания в Верховной Раде Владимир Зеленский упомянул о слухах и прогнозах Ванги, чем сорвал аплодисменты от парламентариев.

Теги:
#Украина #Армия #Указ #Владимир Зеленский #ВСУ
Зеленский подписал указ об армии 1 февраля
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