"Не потому, что война": Зеленский подписал в Раде важный указ
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Подписанный документ предусматривает переход Украины к основам профессиональной армии.
Во время заседания Верховной Рады во вторник, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переходе на профессиональную армию (т.е. армию, в которой служба является для личного состава основной профессией, личный состав набирается по контракту – Ред.)
Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания парламента.
Документ предусматривает, что в течение следующих трех лет численность Вооруженных сил Украины увеличится на 100 тысяч человек. Кроме того, вырастет денежное обеспечение всех военных — зарплата должна быть не ниже 3 минималок. При этом увеличится срок действия контрактников.
Также государственным указом предусмотрена разработка новой концепции обеспечения военнослужащих и их семей жильем. Пересмотр системы карьерного роста и создание 20 новых бригад Вооруженных Сил Украины.
По словам Зеленского, этот документ должен укрепить обороноспособность страны и сделать военную службу более привлекательной.
"Этот указ – это старт перехода Украины на профессиональную армию. Этот указ не потому, что скоро война. Он для того, чтобы скоро и дальше был мир", — заявил президент с трибуны Рады.
Напомним, что во время заседания в Верховной Раде Владимир Зеленский упомянул о слухах и прогнозах Ванги, чем сорвал аплодисменты от парламентариев.
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